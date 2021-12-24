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Bastığı rögar kapağı az kalsın sonu oluyordu! O anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika

Bastığı rögar kapağı az kalsın sonu oluyordu! O anlar saniye saniye kamerada

24.12.2021 22:28

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kaldırım çalışması yapılan yol kenarında yürüyen bir vatandaş, rögar kapağına bastığı anda kendini çukurun içinde buldu. Çukurun içine tamamen düşmekten son anda ellerini koyarak kurtulan genci bulunduğu yerden arkadaşı çıkarttı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Adapazarı ilçesi Karaağaç Caddesi'ne bağlanan bir sokakta meydana gelen olayda, kaldırım çalışması yapılan yolda yürüyen vatandaş, rögar kapağına basarak çukurun içine düştü. Bir anlık refleksle ellerini açarak çukura tamamen düşmekten kurtulan vatandaşı, yanındaki arkadaşının yardımıyla bulunduğu yerden çıktı.

O ANLAR KAMERADA

Panik yaşatan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çalışma yapılan bölgede yürüyen iki kişiden birinin rögar kapağının üzerine basarak içeriye düşmesi ve arkadaşı yardımı ile bulunduğu yerden çıkması yer aldı.

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bastığı rögar kapağı az kalsın sonu oluyordu! O anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bastığı rögar kapağı az kalsın sonu oluyordu! O anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika
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