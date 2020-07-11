- Bastille Opera Binası salgınla mücadele eden sağlıkçıların portresiyle kaplandı - Son Dakika

- Bastille Opera Binası salgınla mücadele eden sağlıkçıların portresiyle kaplandı

- Bastille Opera Binası salgınla mücadele eden sağlıkçıların portresiyle kaplandı Fransa'nın başkenti Paris'teki Bastille Opera Binası korona virüsle mücadelenin ön saflarında yer alan sağlık çalışanlarının portreleriyle kaplandı.

- Bastille Opera Binası salgınla mücadele eden sağlıkçıların portresiyle kaplandı

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PARİS - Fransa'nın başkenti Paris'teki Bastille Opera Binası korona virüsle mücadelenin ön saflarında yer alan sağlık çalışanlarının portreleriyle kaplandı.

Paris'te korona virüs salgınıyla mücadelede eden 500 sağlık çalışanının portresi Bastille Opera Binası'nın ön cephesine asıldı. Opera binası korona virüsle mücadelenin ön saflarında yer alan doktor, hemşire, hasta bakıcı, ambulans şoförü, güvenlikçi ve temizlik çalışanlarının portreleriyle kaplandı. Sağlık çalışanlarına teşekkür amacıyla asılan portreler, 29 Temmuz tarihine kadar kalacak.

Ülkenin dört bir yanındaki sağlık çalışanlarının fotoğrafları Adrien Lachappelle, David Huguonot ve Nathalie Naffzger tarafından çekildi.

Son verilere göre, 170 bin 752 korona virüs vakasının kayıtlara geçtiği Fransa genelinde 30 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 17:00 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Bastille Opera Binası salgınla mücadele eden sağlıkçıların portresiyle kaplandı - Son Dakika
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