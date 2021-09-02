Bastıran dolu mankenleri zor durumda bıraktı! Defile yarım kaldı

İtalya'nın Venedik kentinde Dolce & Gabbana'nın düzenlediği defile, aşırı dolu yağışı nedeniyle yarıda kaldı. Podyumda yürüyen mankenler, bir anda bastıran yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Konukların da sağa sola kaçıştığı görüldü.

Moda devi Dolce & Gabbana'nın Venedik'te açık havada gerçekleştirilen yeni koleksiyonunun tanıtıldığı defileye dolu yağışı damga vurdu.

ÜNLÜ İSİMLER DE VARDI

San Marco Meydanı'nda 30 Ağustos'ta düzenlenen, ünlü konukların da katıldığı gösteride aniden bastıran dolu yağışı paniğe neden oldu. Birçok ziyaretçi panikle kaçışırken modeller bir süre podyumda yürümeye devam etti. Misket büyüklüğündeki dolu yağışı ünlü moda markasının gösterisini hafızalara kazıdı.