Bastırılan Askeri Kalkışma Sonrası Venezuela Sokakları Karıştı
1 saat önce
Venezuela'da bastırılan küçük çaplı askeri kalkışma sonrası polisle göstericiler bir birine girdi.
Venezuela
'da bastırılan küçük çaplı askeri kalkışma sonrası polisle göstericiler bir birine girdi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:34
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