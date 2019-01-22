Son Dakika Haberleri: Bastırılan Askeri Kalkışma Sonrası Venezuela Sokakları Karıştı

Bastırılan Askeri Kalkışma Sonrası Venezuela Sokakları Karıştı

1 saat önce

Venezuela'da bastırılan küçük çaplı askeri kalkışma sonrası polisle göstericiler bir birine girdi.

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Venezuela'da bastırılan küçük çaplı askeri kalkışma sonrası polisle göstericiler bir birine girdi.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:34 

Venezuela, Dünya
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