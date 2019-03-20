Baston Bıçak Polisi Bile Şok Etti
1 saat önce
Adana'da polisin şüphelenip durduğu otomobilden baston görünümlü bıçak çıktı.
Adana
'da polisin şüphelenip durduğu otomobilden baston görünümlü bıçak çıktı.
Olay, Seyhan
ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi
'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adana Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Asayiş Ekipleri Amirliğinde görevli motorize zırhlı yunus timleri, mahallede hareket halinde olan bir otomobilden şüphelenip durdurdu. Sürücü araçtan indirilip, otomobilde arama yapıldı. Sürücünün kimliği alınarak 'Genel Bilgi Taraması'na (GBT) tabii tutuldu. Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada da başında şahin figürü olan bir baston buldu.
Özel olarak tasarlanan bastonu detaylı inceleyen ekipler, bastonun bıçak olduğunu belirledi. Polis
baston bıçağa el koyarken, araç sürücüsü de gözaltına alındı. Zanlının, 'baston bıçağı' hobi amaçlı yanında taşıdığını söylediği öğrenildi. Polis, söz konusu bıçağın daha önce herhangi bir olayda kullanılıp kullanılmadığını araştırıyor. - ADANA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:30 Kaynak: İHA
İnşaat İşçisi, Karısının Yasak Aşkını Başına Taşla Vurarak Öldürdü
Adana'da 'Şahin' Başlı Baston Bıçak Ele Geçirildi
İstanbul'da Bir Rezidansın 9. Katından Düşen Kadın Öldü
74 Yaşındaki Emekli Astsubay Evinde Ölü Bulundu