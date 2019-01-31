Son Dakika Haberleri: Baston ve Kartvizit Bıçak Polisi Bile Şaşkına Çevirdi

Baston ve Kartvizit Bıçak Polisi Bile Şaşkına Çevirdi

1 saat önce

Adana'da yunus ekiplerinin uygulama yaptıkları araçlarda bulduğu baston ve kartvizit şeklindeki bıçaklar şok etti.

Baston ve Kartvizit Bıçak Polisi Bile Şaşkına Çevirdi, System.String[]
Adana'da yunus ekiplerinin uygulama yaptıkları araçlarda bulduğu baston ve kartvizit şeklindeki bıçaklar şok etti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekipler Amirliği bünyesinde görev yapan yunus ekipleri, vatandaşın can ve mal güvenliği için uygulamalarını sürdürüyor. Yunus ekiplerinin yaptığı aramalarda baston ve kartvizit görünümlü bıçak çıkması polisi bile şaşkına çevirdi.

Polis bulduğu bastonu açınca bir bıçak iki sopa haline gelmesi herkesi şaşkına çevirdi. Kartvizit görünümlü bıçak ise dikkat çekti. Uygulamalarda çok sayıda değişik bıçaklar de ele geçirildi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:59 Kaynak: İHA

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