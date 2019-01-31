Baston ve Kartvizit Bıçak Polisi Bile Şaşkına Çevirdi
1 saat önce
Adana'da yunus ekiplerinin uygulama yaptıkları araçlarda bulduğu baston ve kartvizit şeklindeki bıçaklar şok etti.
Adana
'da yunus ekiplerinin uygulama yaptıkları araçlarda bulduğu baston ve kartvizit şeklindeki bıçaklar şok etti. Adana Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekipler Amirliği bünyesinde görev yapan yunus ekipleri, vatandaşın can ve mal güvenliği için uygulamalarını sürdürüyor. Yunus ekiplerinin yaptığı aramalarda baston ve kartvizit görünümlü bıçak çıkması polisi bile şaşkına çevirdi. Polis
bulduğu bastonu açınca bir bıçak iki sopa haline gelmesi herkesi şaşkına çevirdi. Kartvizit görünümlü bıçak ise dikkat çekti. Uygulamalarda çok sayıda değişik bıçaklar de ele geçirildi. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:59 Kaynak: İHA
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