Son Dakika Haberleri: Bastondan Kılıç Çıktı

Bastondan Kılıç Çıktı

56 dakika önce

ADANA'da polis tarafından kent genelinde yapılan asayiş uygulamasındaki aramalarda, baston şeklinde kılıç ele geçirildi.

Bastondan Kılıç Çıktı, System.String[]
ADANA'da polis tarafından kent genelinde yapılan asayiş uygulamasındaki aramalarda, baston şeklinde kılıç ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri kent genelinde asayiş uygulaması yaptı. Ekipler şüphelendikleri kişilerin üzerlerini aradı. Aramalarda bir kişinin elindeki bastondan şüphelenen polis, detaylı incelemede bulundu. İncelemede, bastonun 3 parçaya ayrıldığı, kılıç ve sopa olarak kullanıldığı belirlendi. Uygulamada başka bir kişinin üzerinde ise çift taraflı bıçak ve cüzdanda taşınabilen karvizit şeklinde bıçak ele geçirildi. Ele geçirilen kesici ve delici aletler imha edildi. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:03 Kaynak: DHA

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