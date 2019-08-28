Bastonla adliyeye getirilen uyuşşturucu şüphelisi serbest
1 saat önce
ZONGULDAK'ta, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Afganistan uyruklu 3 şüpheli, adli kontrol getirilerek serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:19 Kaynak: DHA
ZONGULDAK'ta, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Afganistan
uyruklu 3 şüpheli, adli kontrol getirilerek serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla Afganistan uyruklu A.E.(74) ile akrabaları M.E.(31) ve S.F.'yi (30) gözaltına aldı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada 400 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından elde edilen 10 bin TL ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.E.'nin bastonla yürümeye çalıştığı görüldü. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika! FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu ailesiyle birlikte yakalandı Siyahi sunucu arkadaşını gorile benzetti, tepkiler sonrasında ağlayarak özür diledi Emine Bulut'un katil zanlısı 9 Ekim'de yargılanacak Fuhuş için anlaştığı trans bireyi bıçaklayan yaşlı adam hakkında karar verildi