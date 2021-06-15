Bastonu kırılınca refüjden düşerek yaralandı - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesinde üstgeçidi kullanmayan yaşlı adam karşıya geçmek için çıktığı refüjden bastonunun kırılması sonucu düşerek yaralandı.

Olay bugün saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Aydın- Denizli karayolu Nazilli Dörtyol Kavşağındaki üst geçidi ve 30 metre ilerideki yaya geçidini kullanmayan İsmail Ç.(87) yolun karşısına geçmeye çalıştı. Çıktığı refüjden bastonu yardımıyla aşağıya inmek isteyen yaşlı adam bastonunun kırılması sonucu kafa üstü yere düştü. Çevredeki esnaflar ve vatandaşlar olayı görür görmez yaşlı adamın yardımına koştu. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaşlı adamı ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaşlı adamın burnunda ve elinde kırıklar oluştuğu öğrenildi. - AYDIN