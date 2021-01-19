Bastonuyla buz gibi danize girip soğuğa meydan okudu - Son Dakika

Bastonuyla buz gibi danize girip soğuğa meydan okudu

19.01.2021 16:01

Bastonuyla buz gibi danize girip soğuğa meydan okudu 65 yaş üstü vatandaşların deniz sevdasını kara kış ta durduramıyor Antalya'da geçirdiği ameliyat sonrası omurgasını kaybeden vatandaş yılın 365 gün denize giriyor Antalya'da yılın 365 günü denize giren 65 yaş üstü vatandaşlar,...

Bastonuyla buz gibi danize girip soğuğa meydan okudu

65 yaş üstü vatandaşların deniz sevdasını kara kış ta durduramıyor

Antalya'da geçirdiği ameliyat sonrası omurgasını kaybeden vatandaş yılın 365 gün denize giriyor

ANTALYA - Antalya'da yılın 365 günü denize giren 65 yaş üstü vatandaşlar, görenleri kendilerine hayran bıraktı. Denize giren vatandaşlar arasındaki 70 yaşında omurgası olmayan Şükrü Arslaner, her gün sürünerek denize geldiğini ve deniz keşine dönüştüğünü söyledi.

Antalya Konyaaltı plajında bir grup 65 yaş üstü vatandaş yılın 365 günü denize giriyor. Yaşları 70 ila 90 arasında değişen vatandaşlar görenleri kendilerine hayran bıraktı. Kar, kış, soğuk, sıcak demeden yılın 365 günü denize girdiklerini söyleyen vatandaşlar, dalgalı günlerde de gelip denizi izliyor. Denize giren vatandaşlar arasında olan Şükrü Arslaner (70), 2003 yılında geçirdiği ameliyat sonrası omurgasını kaybedip bitkisel hayata girdiğini ve 21 gün sonra hayata döndüğünü söyledi. Omurgasını kaybeden Arslaner, hayata döndüğü günden beri her gün Konyaaltı plajına gelip denize girdiğini belirtti.

"Sülalemizde yaşayan en yaşlı insanım"

Denize giren vatandaşlardan 81 yaşındaki İlyas Çetinyürek "Burada yaz kış denize giriyoruz. Sporumuzu yapıp yürüyüş yapıyoruz. Biz burada senelerdir denize giriyoruz. Bir grubumuz var, ben bu gruba 17 sene önce katıldım. Birçok arkadaşımız vefat etti. Sülalemizde yaşayan en yaşlı insanım. Bunu spora ve denize girmeye borçluyum" dedi.

"Bu zamana kadar yaşamamın sebebini denize ve yüzmeye borçluyum"

81 yaşına kadar yaşamasını denize ve spora borçlu olduğunu söyleyen Çetinyürek, " Devamlı girdiğimiz için üşümüyoruz. Hemen hemen her gün buradayız. Dalga olunca bile gelip bakarak hasret gideriyoruz. Ben aynı zamanda 2003'den beri kanser hastayım. Ameliyat oldum, radyoterapi gördüm bu zamana kadar yaşamamın sebebini denize ve yüzmeye borçluyum" diye konuştu.

"Buraya çift bastonla sürünerek geliyorum"

Omurgası olmadığı için her gün denize bastonla sürünerek geldiğini belirten 70 yaşındaki Şükrü Arslaner, "Benim iki tane omurgam yok. Ameliyat oldum, eksi oldum ve 21 gün sonra hayata tekrar döndüm. Doktorlar yaşamamı beklemiyordu, ben sporla, yüzmekle kendime geldim. Buraya çift bastonla sürünerek geliyorum. İnat ederek denizde, yürüyüşte uğraşarak mücadele vererek kendimi küllerinden yeniden ayağa kaldırdım. Spor ve deniz insanlar için ekmek ve su gibi önemli. Deniz büyük bir nimet. Türkiye için, Antalya için. Herkese tavsiye ediyorum gelip yüzmelerini" şeklinde konuştu.

"Ameliyattan sonra Konyaaltı sahiline geliyorum her gün"

2003 yılında geçirdiği ameliyattan sonra her gün denize girdiğini söyleyen Arslaner, "2003'de ameliyat oldum. Ameliyattan sonra Konyaaltı sahiline geliyorum her gün. Her sabah geliyorum öğlene kadar denize giriyoruz, sohbet ediyoruz arkadaşlarla. Bana deniz ve yüzmek çok iyi geldi. Adeta dirildim. Ben deniz keşiyim. Denizkolik oldum, gelmeden yapamıyorum" ifadelerini kullandı.

Bastonuyla buz gibi danize girip soğuğa meydan okudu
Bastonuyla buz gibi danize girip soğuğa meydan okudu
Bastonuyla buz gibi danize girip soğuğa meydan okudu
Bastonuyla buz gibi danize girip soğuğa meydan okudu

Konyaaltı, Antalya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bastonuyla buz gibi danize girip soğuğa meydan okudu - Son Dakika


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