Son Dakika Haberleri: Bastonuyla yolun karşısına geçmeye çalışan şahsa kamyon çarptı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bastonuyla yolun karşısına geçmeye çalışan şahsa kamyon çarptı

1 saat önce

Bastonuyla yolun karşısına geçmeye çalışan şahsa kamyon çarptı Hayatını kaybeden şahıs yaklaşık 30 metre sürüklendiESKİŞEHİR - Eskişehir'de, çevreyolu üzerinde karşıdan karşıya geçmek isterken kamyon çarpması sonucu metrelerce sürüklenen 82 yaşındaki adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Bastonuyla yolun karşısına geçmeye çalışan şahsa kamyon çarptı

Hayatını kaybeden şahıs yaklaşık 30 metre sürüklendi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, çevreyolu üzerinde karşıdan karşıya geçmek isterken kamyon çarpması sonucu metrelerce sürüklenen 82 yaşındaki adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre; kaza Gündoğdu Mahallesi Eskişehir- Bursa karayolu üzerinde meydana geldi. Öğle saat 13.00 sıralarında Namık Karataş karşıdan karşıya geçmek üzere çevreyolu kenarında geldi. İddialara göre, yaşlı adam elindeki baston yardımıyla karşıdan karşıya geçmek üzere adım attığı esnada, Tahir M. idaresindeki 16 BCP 76 plakalı kamyonun önüne çıktı. Kamyon sürücüsü Karataş'a çarpmamak için fren yapsa da yaşlı adama çarpmaktan kurtulamadı. Kazanın etkisiyle yaşlı adam yaklaşık 30 metre sürüklendi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kalbi duran Karataş'a olay yerinde dakikalarca müdahale etse de hayata döndüremedi. Ayrıca polis ekipleri, kazaya karışan Tahir M.'yi ise ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

Eskişehir, Karataş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Boğazından 5 kez bıçaklanan Tuba Korkmaz: Videom çekilseydi ben de şimdi yoktum
FETÖ'nün üst düzey yöneticisi yakalandı Pitbull'un kediyi parçaladığı anlar kamerada Cani koca, parkta tartıştığı boşanma aşamasındaki karısını tabanca ile yaraladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 16:11:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bastonuyla yolun karşısına geçmeye çalışan şahsa kamyon çarptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]