Son Dakika Haberleri: Basur Çayı'na giren 11 yaşındaki çocuk boğuldu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Basur Çayı'na giren 11 yaşındaki çocuk boğuldu

1 saat önce

Basur Çayı'na giren 11 yaşındaki çocuk boğulduSİİRT - Siirt'te 2 arkadaşıyla Başur Çay'ına giden 11 yaşındaki Kurtay Çelik, serinlemek için daldığı suda akıntıya kapılarak boğuldu.

Basur Çayı'na giren 11 yaşındaki çocuk boğuldu

SİİRT - Siirt'te 2 arkadaşıyla Başur Çay'ına giden 11 yaşındaki Kurtay Çelik, serinlemek için daldığı suda akıntıya kapılarak boğuldu.

Edinilen bilgilere göre olay, Siirt kent merkezine 20 kilometre uzakta bulunan Başur Çay'ında meydana geldi. Kurtalan ilçesine bağlı Akçalı köyünde yaşayan Çelik arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği çayda suya kapıldı. Çocukların ailelerine haber vermesi üzerine Çelik ailesi durumu jandarma, AFAD, 112 acil sağlık ve UMKE ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarma, AFAD, UMKE, 112 acil, Bitlis Emniyet ve Van Jandarma Sualtı Arama Kurtarma timleri ile arama çalışmaları başlatılırken, Van Jandarma Sualtı Arama Kurtarma timi olay yerinin 50 metre ilerisinde Kurtay Çelik'in cansız bedenine ulaştı.

Jandarma, Siirt, Çay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 02:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TEM'de makas atan otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ağır yaralı
İstanbul'da çocuğa otobüs kullandıran şoförün ehliyetine el konuldu Eski MHP'li vekil paylaştı: Cuma namazı hutbesinde Atatürk'ün adı anılmayınca tartışma çıktı Silivri'de kediye tekme atan çiğ köfte dükkanı sahibi kadın büyük tepki çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.8.2019 15:51:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basur Çayı'na giren 11 yaşındaki çocuk boğuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]