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Basura ne iyi gelir ve nasıl geçer? Basur neden olur? Evde basura iyi gelen yiyecekler, bitkisel çözümler ve doğal yollar - Son Dakika

Basura ne iyi gelir ve nasıl geçer? Basur neden olur? Evde basura iyi gelen yiyecekler, bitkisel çözümler ve doğal yollar

27.06.2021 17:37
Basura ne iyi gelir ve nasıl geçer? Basur neden olur? Evde basura iyi gelen yiyecekler, bitkisel çözümler ve doğal yollar, System.String[]

Basur, bir diğer adıyla hemoroid olarak bilinen hastalık oldukça yaygınlaşmıştır.

Basur, bir diğer adıyla hemoroid olarak bilinen hastalık oldukça yaygınlaşmıştır. Basur, kalın bağırsak çıkışı olarak da adlandırılan makat bölgesinde görülen bir hastalıktır. Makat bölgesinde meme biçiminde kendini gösteren toplardamar şişmesidir. Bu toplardamarların şişmesi belli sebeplere dayanmaktadır. Makata üstten uygulanan basının artış göstermesi genel sebebi olarak bilinmektedir.

Basura Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Evde Basura İyi Gelen Yiyecekler, Bitkisel Çözümler ve Doğal Yollar

• Basur yani hemoroidin etkisini azaltmak için beslenme tarzına dikkat edilmeli.

• Lifli besinler ve zeytinyağlı yemekler tercih edilmeli.

• Günde mutlaka 2 veya 3 litre su tüketilmeli.

• Ayrıca basura karşı posalı yiyecekler de tüketilebilir. Ayrıca yoğurt ve kefir de tercih edilebilir.

• Kırmızı et, hamur işi, makarna ve pilav gibi karbonhidratlı gıdaların tüketimi azaltılmalı.

• Uzun süre oturulmamalı.

Basur İçin Ne Yenilmemeli?

Acı biber, bol salça ve bazı baharatlı yiyecekler hemoroid olan bölgede sorun oluşturabilir. Bu yiyeceklerin tüketilmemesi, basura iyi gelebilir. Ayrıca karbonhidratlı besinlerin de tüketimi azaltılmalı.

Basur Nasıl Geçer?

Basur yanlış beslenmeye bağlı olarak son dönemlerde sıklığını artıran bir hastalıktır. Bu sebeple öncelikle beslenme tarzını değiştirmek basurun düzelmesinin en temel şartıdır. Baharat ve acılardan mümkün olduğunca kaçınmak gerekmektedir. Bununla birlikte düzensiz ve kuru gıdalarla beslenmek yerine daha sulu yemekler tercih etmek büyük oranda iyileşme sağlar.

Günün büyük bir bölümünü oturarak geçiren bireyler ara ara basit egzersizlere yer vermelidir. Kilo problemi, düzenli beslenme ve egzersizlerle azalırsa basur şikayetinin iyileşme ihtimali artmaktadır. Günlük 2 ya da 3 litre su tüketmek de basur için önemli fayda sağlamaktadır.

Basur Neden Olur? Basurun Nedenleri

Günümüz koşullarında halk arasındaki yaygınlığı artış göstermiş olan bir hastalıktır. Bu durum günlük yaşamda olumsuz bir duruma sebep olmaktadır. Özellikle kabızlığa bağlı olarak çıkmaktadır. Kabızlık sebebiyle ıkınma ve anüs bölgesini zorlama sonucu toplardamara bası oluşur. Bu durum ise damarların meme halinde şişmesine sebep olmaktadır. Bu şişlikler, zamanla büyüyerek etkisini artırmaktadır. İlerleyen evrelerde patlamakta ve kanamalara sebep olmaktadır.

Gebeliğe bağlı olarak anüs bölgesine uygulanan baskı artmaktadır. Bu sebeple basura gebelik ve doğumun da sebep olduğu bilinen bir gerçektir. Uzun süreçte yapılan at binmek, bisiklet sürmek gibi sporlar da sebepler arasında sayılabilir. Fazla acı tüketmek, düzensiz ve kuru beslenmek basur hastalığı riskini artırmaktadır.

İç Hemoroid Nedir?

Hemoroidin makat bölgesindeki yerine göre farklı isimler almaktadır. Makatın iç kısmında meydana gelen iç hemeroid, en sık görülen türüdür. İç hemoroitin dört evresi bulunmaktadır. Birinci evrede hasta çok fazla bir şikayette bulunmaz. Hatta çoğu zaman farkında bile değildir. Doktorlar çoğu zaman bu evrede basur şikayetini tespit etmekte zorlanmaktadır. Restoskopi kullanılarak detaylı testler sonucu bir sonuca varılsa da gözle görülür bir bulgu yoktur.

İkinci evre hemoroid, artık toplardamarların daha fazla şişmesine sebep olmaktadır. Hasta şikayet etmeye ve rahatsız olmaya başlar. Yastıkçıklar, tuvalete çıkıldığında makatın dışına çıkar ve tuvalet sonrası tekrar içeri girer. Zaman zaman kaşıntı, ağrı ve kanama görülebilir.

Üçüncü evrede dışarı çıkan yastıkçıklar ancak elle müdahale edildiğinde içeri sokulabilir. Kanama görülebilir. Sıklıkla kaşıntı ve iç çamaşırda ıslaklık oluşur. Dördüncü evreye gelindiğinde artık şikayetler artmıştır. Bu noktada basur memeleri anüs bölgesinin iç kısmına sığmaz. Şiddetli ağrı göstermektedir. Kanamaların sıklığı artmıştır. Günlük hayat ciddi anlamda zorlaşmıştır.

Dış Hemoroid Nedir?

Makatın dış bölgesinde meydana gelen basur çeşididir. Bu noktada makat bölgesinin en hassas yeridir. Elle tutulacak, gözle görülecek kadar büyük ve somuttur. Bu durum hastanın tuvalete çıkmasını, oturmasını, spor yapmasını hatta yürümesini zorlaştırmaktadır. Yumurtalıklarda bulunan kan zamanla pıhtılaşabilir. Bu pıhtılaşmaya bağlı olarak dış hemoroid meydana gelmektedir. Halk arasında bu basur türüne boğulmuş basur adı verilmektedir. Memelerin rengi mavi, mor gibi hallerde kendini göstermektedir.

Basur Belirtileri Nelerdir?

Basur evrelere göre değişik belirtiler göstermektedir. Ancak ortak olarak görülen belirtiler mevcuttur. Bu belirtiler görüldüğünde hemen bir doktora başvurmak gerekmektedir. Basur şikayetinin bilinen belirtiler:

Makat bölgesinde ağrı

İç çamaşırında sık sık meydana gelen ıslaklık

Bölgede kanama ve şişlik hissi

Sık sık kabızlık ve dışkılama ihtiyacı hissetmek

Anal bölgede yanma, kaşıntı ve dışkılamayla gelen ağrılar

Not:  Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tanı, teşhis ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Basura ne iyi gelir ve nasıl geçer? Basur neden olur? Evde basura iyi gelen yiyecekler, bitkisel çözümler ve doğal yollar

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Basura ne iyi gelir ve nasıl geçer? Basur neden olur? Evde basura iyi gelen yiyecekler, bitkisel çözümler ve doğal yollar - Son Dakika Magazin


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