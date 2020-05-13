Başverimli Belediyesi ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor - Son Dakika

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Başverimli Belde Belediyesi ekipleri korona ve virüs tehdidine karşı dezenfekte ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması başlattı.



Korona virüs salgını ile mücadele, çevre ve insan sağlığıyla ilgili çalışmalarına devam eden Başverimli Belde Belediyesi, belde sınırları içerisinde bulunan işletmelerde ile şehir içi minibüslerini dezenfektanlarla temizlerken, yaz mevsimi öncesi larva sivrisinek, haşere ve karasinek ilaçlamasına aralıksız devam ediyor.



İlaçlama ve dezenfekte çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Başverimli Belde Belediyesi Başkanı Medeni Tatar, temizlik ve ilaçlama bölümüne bağlı ekiplerin özellikle sulak alanlarda, dere boylarında, sivrisinek, karasinekler, haşere ve atık su kanalında larva gelişimine sebebiyet veren su birikintilerinde ilaçlama yaptığını söyledi. Başkan Tatar, "Ayrıca bu ilaçlama sayesinde yaz mevsiminde belde sakinlerimizi rahatsız edecek sinek ve sivrisineklerin yayılmasının önüne geçiyor. Dezenfekte ve ilaçlama yaparken en çok dikkat ettiğimiz insan ve doğaya uyumlu zararsız diğer canlılara zarar vermeyen ilaçlar tercih ederek belde sakinlerimizin sağlığı da korunmuş oluyor. İlaçlama ekibimiz gece gündüz demeden dezenfektan ve ilaçlama çalışmalarını yürütüyor. Bu çalışmalarımız yaz boyunca devam edecektir" dedi. - ŞIRNAK