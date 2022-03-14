Başvuru için 15 Mart son gün - Son Dakika
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Başvuru için 15 Mart son gün

14.03.2022 13:47
Başvuru için 15 Mart son gün

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 100 bin TL'ye kadar hibe desteği verilecek olan uzman eller proje başvuru süresi 15 Mart 2022 sona eriyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 100 bin TL'ye kadar hibe desteği verilecek olan uzman eller proje başvuru süresi 15 Mart 2022 sona eriyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı tarafından yürütülen uzman eller projesine müracaat tarihi 15 Martta son buluyor. Proje kapsamında; 2022-2024 yılları arasında, 81 ilde, kırsal alanda yaşayan veya yaşamayı taahhüt eden meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezunların mahallinde uygulayacağı projelere 100 bin TL'ye kadar hibe desteği verilecek. Bilgisini, uzmanlığını kırsalda buluşturmak isteyenler bu projeden faydalanabilecek. Süresi uzatılan başvurunun son günü 15 Mart 2022 tarihi saat 23: 59'a kadar sürüyor. Başvurmak isteyenler; https://uzmaneller.tarimorman.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile yapabilecek.

(Ali Yıldız/ İHA)

Başvuru için 15 Mart son gün

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Türk Lirası, Tarım, Mart, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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