Başvuru için İŞKUR'a gelen vatandaşlara koruyucu set dağıtıldı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iş ve kısa çalışma ödeneği için İŞKUR'a müracaatta bulunan vatandaşlara koruyucu set dağıttı.

Sıhhiye'deki Çankaya İŞKUR hizmet binasına başvuru için gelen vatandaşlara koruyucu set dağıtan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Mustafa Ünsal, yaptığı açıklamada, set içerisinde maske, el sabunu, kolonya ve el dezenfektanı bulunduğunu belirtti.

Kent genelinde İŞKUR noktalarının tamamında koruyucu set dağıtımını sürdürdüklerini ifade eden Ünsal, setlerle birlikte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın gıda ihtiyacı bulunan vatandaşlara yönelik yazdığı mektubu da dağıttıklarını aktardı.

Salgın nedeniyle ihtiyaç duyulan maskelerin üretimini kendi imkanlarıyla gerçekleştirdiklerini söyleyen Ünsal, "Biz öncelikle salgın nedeniyle iş yerlerini kapatmak zorunda kalan terzilerimize iş imkanı sağladık. Şu anda maske üretim atölyemizde 120 terzimiz çalışıyor. Günlük yaklaşık 200 bin maske üretiyoruz. Bu terzilerimizin ürettiği maskeleri vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtıyoruz." ifadelerini kullandı.