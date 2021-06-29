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Başvuru sayısı 2 milyon 248 bini geçti! SGK prim yapılandırmasında 31 Ağustos son tarih - Son Dakika

Başvuru sayısı 2 milyon 248 bini geçti! SGK prim yapılandırmasında 31 Ağustos son tarih

29.06.2021 10:35

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, SGK prim borçlarının yapılandırılmasında bugüne kadar 2 milyon 248 bin 894 kişinin başvuruda bulunduğunu belirtti. Son başvuru tarihinin 31 Ağustos olduğunu hatırlatan Bilgin, 101 milyar 7 milyon lira borç için yapılandırma işlemi yapıldığını ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada SGK prim borçlarını yeniden yapılandırarak çalışma hayatı aktörlerinin üzerindeki yükü hafifletmeyi amaçladıklarını belirtti.

Yeniden yapılandırma kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borçları için son başvuru tarihinin 31 Ağustos 2021, peşin ve ilk taksit son ödeme tarihinin ise 1 Kasım 2021 olduğunun altını çizen Bilgin, vatandaşlara yapılandırmanın sunduğu avantajlar ve ödeme kolaylıklarından faydalanabilmek için en kısa sürede başvuruda bulunmaları çağrısını yaptı.

GSS BORÇLARI İÇİN BAŞVURU ŞARTI YOK

Bilgin, Bağ-Kur sigortalılar ve isteğe bağlı sigortalılar gibi primini kendisi ödeyen vatandaşların, yapılandırma müracaatlarını e-Devlet üzerinden yapabileceklerini kaydederek, "İsteyen vatandaşlarımız, SGK İl Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik Merkezlerine elden ya da posta yoluyla başvuru yapabilecek. Genel Sağlık Sigortası borçları için ise başvuru şartı aranmayacak, bu kapsamdaki tüm borçlar otomatik olarak yapılandırılacak." ifadelerini kullandı.

Bilgin, yapılandırmadan önce uygulaması devam eden 7256 sayılı Kanun kapsamında, 2 milyon 248 bin 894 başvuru alındığını belirterek, "Toplamda 101 milyar 7 milyon lira borç yapılandırıldı. 1 Haziran 2021 tarihi itibarıyla da 14 milyar 100 milyon lira tahsilat gerçekleştirildi. Yapılandırmaya başvurmayan ya da yapılandırmaları bozulanlar, 7326 sayılı Kanun'dan faydalanabilecekler." bilgisini verdi.

Bakan Bilgin, "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" kapsamında yürürlüğe giren SGK prim yapılandırmasının 2021 nisan ayı ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş alacakları kapsadığına işaret ederek buna göre sigorta primleri, genel sağlık sigortası primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacaklar, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar ile Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacakların da yapılandırma kapsamında olacağını ifade etti.

GECİKME ZAMMI VE CEZASI İLE KANUNİ FAİZİ SİLİNECEK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yapılandırma kapsamındaki borçların gecikme zammı ve cezası ile kanuni faizi silinerek borç tutarları, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile güncellenecek. Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ı, 2 taksitle ödemede ise yüzde 50'si silinecek. Taksitle ödemeyi tercih edenler için 6, 9, 12 ve 18 eşit ödeme seçeneği ile ikişer aylık periyodlarla ödeme yapılabilecek. Buna ek olarak daha önce tatbik edilen hacizler, bu kanuna göre yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılabilecek.

GSS BORÇLARI DA YAPILANDIRMA KAPSAMINDA

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunanların 31 Aralık 2021'e kadar anapara borçlarının tamamını ödemesi halinde gecikme cezası ve zammının tamamı silinecek. Bugüne kadar hiç gelir testi yaptırmamış ve ödeme gücü olmadığı tespit edilenlerin ise 30 Kasım 2021'e kadar gelir testi yaptırması şartıyla borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek.

BAĞ-KUR SİGORTALILARININ BORÇLARI DURDURULUYOR

Bağ-Kur sigortalılarının 30 Nisan 2021'den önce prim borcu bulunan hizmetlerine ilişkin süreleri, borçların ödenmemesi halinde durduruluyor. Talep eden Bağ-Kur sigortalılarının daha önceki düzenlemelerle durdurulan hizmet sürelerine ilişkin prim borcu asılları Yİ-ÜFE ile güncellenerek yeni tutar üzerinden 1 Kasım 2021'e kadar ödenmesi gerekiyor. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar internet, posta veya bizzat başvuru yöntemlerinden birini seçebilecek.

İnternetten başvurular e-Sigorta vasıtasıyla, elden yapılacak başvurular ise SGK İl Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik Merkezlerine yapılabilecek.

Başvuru sayısı 2 milyon 248 bini geçti! SGK prim yapılandırmasında 31 Ağustos son tarih
Başvuru sayısı 2 milyon 248 bini geçti! SGK prim yapılandırmasında 31 Ağustos son tarih

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Genel Sağlık Sigortası, Borç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Başvuru sayısı 2 milyon 248 bini geçti! SGK prim yapılandırmasında 31 Ağustos son tarih - Son Dakika Ekonomi


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