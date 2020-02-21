Başvuru tarihi 24 Şubat'a uzatıldı - Son Dakika
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Başvuru tarihi 24 Şubat'a uzatıldı

6 saat önce

Düzce Belediyesi iştiraki BelTAŞ A.Ş. toplu ulaşımda kullanılacak otobüslerden satın almak isteyenler için başvuru tarihini 24 Şubat'a kadar uzattı.

Başvuru tarihi 24 Şubat'a uzatıldı, System.String[]

Düzce Belediyesi iştiraki BelTAŞ A.Ş. toplu ulaşımda kullanılacak otobüslerden satın almak isteyenler için başvuru tarihini 24 Şubat'a kadar uzattı.


Düzce Belediyesi toplu taşıma özelleştirme ihalesinin ardından ihaleyi alan BelTAŞ A.Ş. 114 otobüsten satın almak isteyen vatandaşlar için duyuru yayımlamıştı. 20 Şubat'a kadar belirlenen başvuru tarihi başvuruların detaylı değerlendirilmesi ve yatırım yapmayı düşünen vatandaşlar için son başvuru tarihinin 24 Şubat'a kadar uzatıldığını açıkladı. Otobüs almak isteyenler için duyurulan ön şartlar ise şöyleydi:


"Düzce Belediyesi iştiraki BelTAŞ, şehir içi otobüs sahibi olmak ve işletmek isteyen vatandaşlarımıza 3 seçenekli bir modelle yatırım imkanı sunuyor.


Maksimum 340 bin TL ile sınırlı olmak üzere tamamı peşin, Yarısı peşin, yarısı taksit imkanı, yüzde 25 peşin ve ara ödeme ile kalanı taksitle olmak üzere üç seçenek sunuyor.


18 bin TL aylık gelir garantisi veriliyor.


60 bin TL peşinat, araç tesliminde 25 bin TL ara ödeme ve ayda 5 bin TL taksit ile aylık 18 bin TL gelir garantili otobüslerden satın almak isteyen vatandaşlarımız 13-20 Şubat tarihleri arasında Düzce Belediyesi Beyaz Masa'da başvuru formu doldurabilirler. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:50 Kaynak: İHA
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