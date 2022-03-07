Başvurular için son 4 gün - Son Dakika
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Başvurular için son 4 gün

07.03.2022 16:04
Başvurular için son 4 gün

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda düzenlenen Bölgesel Kariyer Fuarları ile Türkiye'nin önde gelen işverenleri Gaziantep Üniversitesi'nde gençlerle buluşuyor.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda düzenlenen Bölgesel Kariyer Fuarları ile Türkiye'nin önde gelen işverenleri Gaziantep Üniversitesi'nde gençlerle buluşuyor.

Gazaintep Üniversitesinden yapılan açıklamada. İpekyolu Kariyer Fuarına katılacak öğrencelerin yetenekkapisi.orginternet sitesi üzerinden başvuru yaparak kayıt olmaları gerektiği hatırlatıldı. GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek olan İpekyolu Kariyer Fuarına başvuru yapacak öğrenciler için son 4 gün olduğu belirtilen açıklamada, gençlerin sadece çevrim içi platform Yetenek Kapısı üzerinden işverenlerce açılan yüzlerce etkinlikle bölümlerine ve ilgi alanlarına uygun olanlara başvurmaları gerektiği kaydedildi.

Açıklamada Yetenek Her Yerde Kariyer Fuarı'nın iş-staj fırsatları, mülakatlar ve etkinliklerle gençleri 11-12 Mart'ta Gaziantep Üniversitesi'ne beklediği de kaydedildi. - GAZİANTEP

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Yaşar Karaca, Türkiye Şampiyonu oldu Yaşar Karaca, Türkiye Şampiyonu oldu GAÜN'de 5'inci kariyer zirvesi başladı GAÜN'de 5'inci kariyer zirvesi başladı

Gaziantep Üniversitesi, İpekyolu, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başvurular için son 4 gün - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başvurular için son 4 gün - Son Dakika
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