Başvurumuz Henüz Gerçekleşmedi"
1 saat önce
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "İstanbul seçimlerinin yenilenmesi hususunda yapmayı düşündüğümüz başvuru, henüz gerçekleşmemiştir" dedi.
AK Parti
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:51 Kaynak: İHA
Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz
, "İstanbul
seçimlerinin yenilenmesi hususunda yapmayı düşündüğümüz başvuru, henüz gerçekleşmemiştir" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, sosyal medya hesabı Twitter
üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi hususundaki başvurunun henüz gerçekleşmediğini belirterek, "'Başvuruda bulunuldu' şeklindeki haberler doğru değildir. Söz
konusu bu olağanüstü itiraz yolunu önümüzdeki günlerde kullanmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
(İlker Turak/İHA)
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