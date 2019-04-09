Son Dakika Haberleri: Başvurumuz Henüz Gerçekleşmedi"

Başvurumuz Henüz Gerçekleşmedi"

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "İstanbul seçimlerinin yenilenmesi hususunda yapmayı düşündüğümüz başvuru, henüz gerçekleşmemiştir" dedi.

Başvurumuz Henüz Gerçekleşmedi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "İstanbul seçimlerinin yenilenmesi hususunda yapmayı düşündüğümüz başvuru, henüz gerçekleşmemiştir" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi hususundaki başvurunun henüz gerçekleşmediğini belirterek, "'Başvuruda bulunuldu' şeklindeki haberler doğru değildir. Söz konusu bu olağanüstü itiraz yolunu önümüzdeki günlerde kullanmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

(İlker Turak/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:51 Kaynak: İHA
Twitter, Ali İhsan Yavuz, AK Parti, Güncel
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