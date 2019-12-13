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Başyapıt tabloları kopyalamaya adanan bir ömür: Babil'in Kulesi'ni bir yılda çizdi
6 saat önce
Avusturyalı ressam Brigitte Humpelstetter, hayatını başyapıt tabloları kopyalamaya adadı. Humpelstetter, 'en büyük favorim’ dediği ve sanat tarihçilerinin detaylarındaki sırrı çözmeye çalıştığı 16. yüzyıl tablosunun örneğini yapmak için bir yıl boyunca fırça sallıyor.
Avusturyalı ressam Brigitte Humpelstetter, hayatını başyapıt tabloları kopyalamaya adadı.
72 yaşındaki ressamın üzerinde çalıştığı son tablo Pieter Bruegel'in Babil Kulesi.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:32
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