Başyapıt tabloları kopyalamaya adanan bir ömür: Babil'in Kulesi'ni bir yılda çizdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Başyapıt tabloları kopyalamaya adanan bir ömür: Babil'in Kulesi'ni bir yılda çizdi - Son Dakika Dünya

Başyapıt tabloları kopyalamaya adanan bir ömür: Babil'in Kulesi'ni bir yılda çizdi

6 saat önce

Avusturyalı ressam Brigitte Humpelstetter, hayatını başyapıt tabloları kopyalamaya adadı. Humpelstetter, 'en büyük favorim’ dediği ve sanat tarihçilerinin detaylarındaki sırrı çözmeye çalıştığı 16. yüzyıl tablosunun örneğini yapmak için bir yıl boyunca fırça sallıyor.

Başyapıt tabloları kopyalamaya adanan bir ömür: Babil'in Kulesi'ni bir yılda çizdi, System.String[]

Avusturyalı ressam Brigitte Humpelstetter, hayatını başyapıt tabloları kopyalamaya adadı.


72 yaşındaki ressamın üzerinde çalıştığı son tablo Pieter Bruegel'in Babil Kulesi.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:32 
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