Başyayla'da spor salonu ve kütüphane açıldı - Son Dakika

Başyayla'da spor salonu ve kütüphane açıldı

08.11.2020 13:04

Başyayla'da spor salonu ve kütüphane açıldı Karaman'ın Başyayla ilçesinde gençleri kahvehane köşelerinden kurtarmak için kurulan spor salonu ve kütüphane açıldı.

Başyayla'da spor salonu ve kütüphane açıldı

KARAMAN - Karaman'ın Başyayla ilçesinde gençleri kahvehane köşelerinden kurtarmak için kurulan spor salonu ve kütüphane açıldı.

İlçe Kaymakamı Koray Çelik'in girişimleri ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından KOP Başkanlığına yazılan proje kabul edilerek destek verildi. İlgili kurumların ortaklaşa gerçekleştirdiği projede çocuk oyun evi, kültür salonu, spor merkezi ve kütüphane bulunuyor. Halk Eğitimi Merkezinde açılışı yapılan sosyal tesis hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Şeker'den bilgiler alan Kaymakam Çelik, tesis içerisinde pandemi tedbirlerine özenle dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Belediye hizmet binasında bulunan spor merkezinde spor aletlerini ayrı ayrı tanıtan İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mehmet Göksu ve Belediye Başkanı Ahmet İpek, koşu bandında yürüyüş yaparak aletleri test etti.

"Gençlerimizi, spora ve zeka oyunlarına yönlendireceğiz"

Kaymakam Koray Çelik, "İlçemize geldiğimizden beri gençlerimizin gideceği bir yer olmadığı, kahvehanelere gittiklerini öğrendik. Biz de bununla ilgili ne yapabiliriz diye belediye başkanımızla yaptığımız görüşmede KOP'a başvurduk. Hibemizi aldık ve projemiz geçti. Başyayla gibi bir ilçemizde, bu ilçenin gelişimi için gençlerimize spor salonu, aşağıda Halk Eğitim Merkezinde çocuklarımızın gidebileceği çocuk oyun alanı, yine burada bir kütüphane ilçemize kazandırmış olduk. Üç tesisimizi birden bundan sonra yaz kış demeden çocuklarımızı kültürel faaliyetlere, sportif faaliyetleri teşvik ediyoruz. Covid-19 sürecinde sportif faaliyetlerin kronik hastalıklar açısından önüne geçilmesi, spor yapmanın önemi malumunuz böyle olduğu için gençlerimizi bir spora ve sağlıklı hayata teşvik ediyoruz" dedi.

"Araç kullanmıyorum, yaya olarak gidip geliyorum"

Spor aletlerini bizzat test eden Belediye Başkanı Ahmet İpek ise, "Amacımız, gençlerimizin bir nebze olsun sporla eğitilerek, vakit geçirmelerini ve sporcuların yetişmesini sağlamak. Bunda da başarılı olacağımıza inanıyorum. Kapalı spor salonumuzla, halı sahamızla yeni kulüpler kurarak, futbol, voleybol, basketbol, güreş takımları kurarak Başyayla'yı biraz daha sporda aktif hale getirip, yarışan bir ilçe gençliği haline getirmeyi hedefliyoruz. Bunda da başarılı olacağımıza inanıyorum. Biz sahada çalışan insanlarız. İşe gidip gelirken araç kullanmıyorum, yaya olarak gidip geliyorum. Ama tabi spor salonunun burada belediye binasında olması bizim için avantaj" diye konuştu.

Kütüphaneyi de gezen ilçe protokolü, örnek teşkil etmesi için birlikte bir süre kitap okudu.

Başyayla'da spor salonu ve kütüphane açıldı
Başyayla'da spor salonu ve kütüphane açıldı
Başyayla'da spor salonu ve kütüphane açıldı
Başyayla'da spor salonu ve kütüphane açıldı
Başyayla'da spor salonu ve kütüphane açıldı

Başyayla, oyunlar, Karaman, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başyayla'da spor salonu ve kütüphane açıldı - Son Dakika


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