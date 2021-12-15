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Başyiğit Caddesi ile Kanal Yolu Caddelerini birbirine bağlayacak köprüde kiriş montajı yapıldı - Son Dakika

Başyiğit Caddesi ile Kanal Yolu Caddelerini birbirine bağlayacak köprüde kiriş montajı yapıldı

15.12.2021 09:31
Başyiğit Caddesi ile Kanal Yolu Caddelerini birbirine bağlayacak köprüde kiriş montajı yapıldı

Büyükşehir Belediyesi, Başiskele İlçesi Başyiğit Caddesi ile Kanal Yolu caddelerini birbirine bağlayacak yeni yol yapımı kapsamında, betonarme köprünün kiriş montajı yapıldı

Büyükşehir Belediyesi tarafından Başiskele İlçesi Başyiğit Caddesi ile Kanal Yolu Caddelerini birbirine bağlayacak yeni yol yapımı çalışmaları kapsamında köprü kiriş montajı yapıldı. 32 adet ön germeli prefabrik kirişin monte edildiği betonarme köprüye ulaşımın sağlandığı yolun binder asfalt serimi tamamlandı. Aşınma asfalt serimi de önümüzdeki günlerde kiriş montajlarının tamamlanması sonrası yapılacak.

BAĞLANTI YOLUNA ASFALT SERİMİ YAPILDI

Başyiğit Caddesi ve Kanal Yolu Caddelerini birleştirecek betonarme köprünün ayak imalatları tamamlandı. 45 Adet fore kazığın çakıldığı betonarme köprünün bağlantı sağladığı Kanal Yolu Caddesinde binder asfalt serimi yapıldı. Köprünün tamamlanması sonrası her iki cadde ve köprüde son kat aşınma asfaltı serimi yapılarak köprü ve yeni yol hizmete açılacak.

KİRAZ DERESİ ISLAH EDİLDİ

245 metre uzunluğunda Kiraz Deresi ıslah çalışmaları kapsamında taş duvar ve taş pere imalatları tamamlandı.Proje kapsamında, 20 bin 900 metreküp kazı, 7 bin 500 metreküpte dolgu çalışması yapıldı. Kiraz Deresi üzerinde dere ıslahı çalışmaları kapsamında 2 bin 155 metrekare harçlı pere, taş duvar, betonarme dere tabanı imalatları yapıldı. 3 bin 490 ton Pilent Miks Temel, 2 bin 425 ton da binder ve aşınma asfalt serimi yapılacak yeni yol, Başiskele Kanal Yolu Caddesi İle Başyiğit Caddesi arasında ulaşımı kolaylaştıracak alternatif bir güzergah olacak.

KÖPRÜ İLE KANAL YOLU İLE BAŞYİĞİT CADDELERİ BİRLEŞTİRİLECEK

Kiraz Deresi üzerine yapılan betonarme köprü Başyiğit Caddesi ile Kanal Yolu Caddelerini birleştirecek yeni yol ile her iki cadde arasında ulaşım daha kolaylaşacak. Başiskele İlçesi'ne yeni bir cadde kazandırılacak proje kapsamında 696 metre uzunluğunda yeni yola yapılan betonarme köprü ile Başyiğit Caddesi ve Kanal Yolu Caddelerini birleştirecek.

Başyiğit Caddesi ile Kanal Yolu Caddelerini birbirine bağlayacak köprüde kiriş montajı yapıldı

Büyükşehir Belediyesi, Başiskele, Prefabrik, Kiraz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başyiğit Caddesi ile Kanal Yolu Caddelerini birbirine bağlayacak köprüde kiriş montajı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başyiğit Caddesi ile Kanal Yolu Caddelerini birbirine bağlayacak köprüde kiriş montajı yapıldı - Son Dakika
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