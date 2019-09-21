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BAŞZON-DER, Uzunkaya ile bir araya geldi

1 saat önce

Başkent Zonguldaklılar Derneği koordinesinde 'Batı Karadeniz Platformu' İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya'yı makamında ziyaret etti.

BAŞZON-DER, Uzunkaya ile bir araya geldi, System.String[]

Başkent Zonguldaklılar Derneği koordinesinde 'Batı Karadeniz Platformu' İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya'yı makamında ziyaret etti.


Görevinde hayırlı ve başarılı olmasını dileyen Başkent Zonguldaklılar Derneği kendilerine verilen görüşme talebini kabul ettiği ve misafirperverliğinden dolayı çok memnun kaldıklarını belirterek Uzunkaya'ya teşekkür etti.


Ziyarette Batı Karadeniz Platformunun kuruluş nedenleri ve bu kapsamda yaptığı faaliyetler olarak Filyos Projesi kapsamında, Filyos limanı altyapı ve üstyapıya yönelik çalışmalar, milli aracın Filyos'ta üretilmesi, Karadeniz otoyolunun Sinop - Düzce arası kısmının yapımına hız verilmesi, Sakarya - Bartın demiryolunun yapımına başlanılması gibi Batı Karadeniz Bölgesinin sorunları ve talepleri üzerine görüşler bildirildi. Türkiye'de iş ve eleman ihtiyacının buluşturulabilmesinin önemi bahsedilerek genel olarak İŞKUR'un faaliyetleri konuşuldu ve değerlendirildi. Başkent Zonguldaklılar Derneği Başkanı Tuncay Gençer görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Genel Müdürümüzün bizlere gösterdiği yakınlık, faaliyetlerimize ve taleplerimize gösterdiği ilgi ve bulunacağı zeminlerde destek olma vaadi, bizlere memnuniyet vermiştir. Kendisine iş yoğunluğu içerisinde bizlere hoş sohbet de edebileceğimiz bir zaman ayırdığı için teşekkür edip işlerinde başarılar ve sağlık dileyerek ayrıldık" diye konuştu. - ZONGULDAK

Batı Karadeniz, Karadeniz, İŞKUR, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 04:58 Kaynak: İHA
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