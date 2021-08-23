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BAT Türkiye'den "sıfır karbon ayak izi" seferberliği - Son Dakika

BAT Türkiye'den "sıfır karbon ayak izi" seferberliği

23.08.2021 10:11
BAT Türkiye'den

Enerji kuruluşlarından International Renewable Energy Certificate Standard (IRECS) tarafından verilen I-REC Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası'nı Samsun fabrikasının ardından genel merkez ve bölge müdürlükleri için de almaya hak kazanan BAT Türkiye, toplamda 4 bin 500 tonun...

Enerji kuruluşlarından International Renewable Energy Certificate Standard (IRECS) tarafından verilen I-REC Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası'nı Samsun fabrikasının ardından genel merkez ve bölge müdürlükleri için de almaya hak kazanan BAT Türkiye, toplamda 4 bin 500 tonun üzerinde karbon emisyonunu sıfırlayacak.

BAT Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Financial Times'in iklim liderlerinden BAT'ın, "Daha İyi Bir Gelecek" olarak yeniden şekillendirdiği stratejisinin merkezinde sürdürülebilirlik gündemi ve taahhüt ettiği hedefleri yer alıyor.

Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde 19 yılı aşkın süredir bulunan ve diğer önemli bağımsız kurumların değerlendirmeleri ile sürdürülebilirlik yolculuğunda önemli yol kateden BAT, sürdürülebilirlik konusunu bir adım ileri taşımaya kararlı. BAT'ın hedefleri arasında 2030 yılı itibarıyla karbon atığını sıfırlamak ve 2030 için taahhüt edilen çevresel hedefleri 2025 yılına kadar gerçekleştirmek yer alıyor.

Öncelikli enerji tasarrufu olmak üzere kapsamlı ve bütünsel bir sürdürülebilirlik ajandasıyla temiz enerji alanında yatırımlarına hız veren BAT Türkiye, Hollanda merkezli dünyanın en saygın yenilenebilir IRECS tarafından verilen Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası'nı da alarak bu konudaki kararlılığını ortaya koydu.

BAT Türkiye, Samsun'da 520 bin metrekare alana kurulu fabrikasında geçen yıl yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanarak elektrik enerjisinde karbon ayak izini sıfıra indirdi. Bu yıl 9.100.000 kWh olan elektrik tüketiminin tamamını yenilenebilir kaynaklardan sağlayan BAT, böylece 4 bin 148 ton karbon emisyonunu sıfıra indirdi.

I-REC sertifikasının gerektirdiği şekilde tüm süreçlerde odağına sürdürülebilirliği alan şirket, aynı prensipleri İstanbul'daki genel merkez ve bölge müdürlükleri için de uygulamaya geçirdi. Böylece şirket, İstanbul genel merkez ve bölge müdürlüklerinde bu yıl itibariyle 417 ton karbon emisyonunu sıfırlayarak satın aldığı elektriğin yenilenebilir kaynaklardan gelmesini sağlayacak.

İstanbul genel merkezde LEED Platin Sertifikası

Daha verimli, daha yeşil ve daha sosyal bir çalışma ortamı yaratma ve çalışan verimliliğini artırma hedefi ile yola çıkan BAT Türkiye'nin ofisi LEED Platin Sertifikası'na sahip. Birçok çevre ve insan dostu özelliğiyle öne çıkan ofis, yağmur suyu yönetiminden verimli su kullanımına, enerji tasarrufundan verimli aydınlatma teknolojilerine kadar karbon ayak izini sıfırlayan uygulamaları bünyesinde barındırıyor.

Merkez ofiste herhangi bir baz binaya kıyasla aydınlatmada yüzde 25, ısıtma, soğutma ve havalandırmada yüzde 40 ve suda yüzde 35 tasarruf sağlanıyor. Amerikan Yeşil Binalar Konseyi tarafından verilen LEED Platin Sertifikası'na uygun olarak tasarlanan genel merkez, kağıt israfını en aza indirecek şekilde tasarlandı.

Günlük depolama ve teknoloji ihtiyaçlarının simülasyonu yapılarak hareket edilen ofiste, tüm depolama stratejisi değerlendirilip yeniden oluşturuldu. Kağıtsız ofis için yatırım ve ortak davranış prensipleri belirlendi. Günlük kullanılan dosya ve kağıt kapasitesinde yüzde 65'lere varan düşüş sağlandı.

İklim değişikliğinin etkilerinin en çok hissedileceği tarım sektöründe sürdürülebilir kaynak kullanımı ve yeni nesil tarım teknikleri konusunda çiftçilerin bilinçlendirilmesi için de önemli yatırımlar yapan BAT, sürdürülebilirlik alanında bütün dünyanın dikkatle izlediği listelerde üst sıralarda yerini koruyor.

Financial Times'ın bu yıl ilk defa açıkladığı "Avrupa İklim Liderleri" listesine sera gazı emisyonlarındaki düşüş oranları, emisyon yoğunluğunun azaltılması için yaptığı çalışmalar ve karbon saydamlık puanı ile girmeye hak kazanan BAT, listede kendi kategorisinde karbon saydamlık skoru ile 3. sırada yer alıyor.

Londra Borsası'na kote olan piyasa değeri en büyük 100 şirketin dahil olduğu Financial Times Stock Exchange- FTSE 100 Endeksi'nde, ESG notu en yüksek üçüncü şirket olan BAT'ın sürdürülebilirlik alanında uzun vadeli çözümler üretmek ve yeni teknolojilere yatırım yapmak adına dünya genelinde toplam 7 Ar-Ge merkezi ve teknoloji merkezi bulunuyor.

Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nin tek tütün firması

Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde 19 yılı aşkın süredir yer alan BAT, 61 farklı sektörden yaklaşık 3 bin 500 şirketin sürdürülebilirlik uygulamalarını değerlendiren Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde (DJSI) en yüksek puanlı tütün şirketi oldu.

Geçen yıl DJSI'de 23 kategoriden 13'üne liderlik ederek en yüksek puanlı tütün şirketi olmaya hak kazanan BAT, 7 kategoriden ise yüzde 100 puan aldı.

BAT, şirketlerin global çaptaki yatırımlarının ve borsa performanslarının ölçümü konusunda en güvenilir endekslerden biri olan ve finansal piyasalarda uzun süredir var olan Morgan Stanley Capital International (MSCI) Endeksi'nde "BBB" notu aldı.

Yenilenebilir Enerji, Türkiye, Enerji, Karbon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BAT Türkiye'den 'sıfır karbon ayak izi' seferberliği - Son Dakika Ekonomi


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