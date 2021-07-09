BATAKLIĞA GÖMÜLEN İNEĞİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde bataklığa düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay ilçe merkezindeki Erek Mahallesi'nde yaşandı. Halis Tonbaş'a ait inek otladığı sırada kum ocağının yanındaki bataklık alana girdi. Hayvan kısa sürede boynuna kadar bataklığa gömüldü. İneğin sahibi Halis Tonbaş'ın ihbarıyla olay yerine Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler bataklıkta mahsur kalan hayvanın çevresini elleriyle kazdı. Hortumları birleştirerek halata dönüştüren itfaiyeciler ineği bağladı. İnek kum ocağının kepçesine bağlanarak mahsur kaldığı yerden çıkarıldı.
Kaynak: DHA
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