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Bataklığa saplanan 15 keçiden 1'i telef oldu - Son Dakika

Bataklığa saplanan 15 keçiden 1'i telef oldu

07.02.2022 18:40
Bataklığa saplanan 15 keçiden 1'i telef oldu

Muğla'nın Yatağan İlçesi Bağyaka Mahallesinde Yatağan Belediyesi'ne ait olduğu öğrenilen mermer döküm sahasında 15 keçi bataklığa saplandı.

Muğla'nın Yatağan İlçesi Bağyaka Mahallesinde Yatağan Belediyesi'ne ait olduğu öğrenilen mermer döküm sahasında 15 keçi bataklığa saplandı.

Köylü ve AFAD ekiplerinin müdahalesi ile bataklığa saplanan 15 keçiden 14'ü kurtarılırken, birisi telef oldu.

Vatandaşlar, belediye tarafından döküm sahasının çevresinin çitle kapatılması gerektiğini söylediler. Bir vatandaş, "Keçiler bataklığa saplandı. 1'i öldü. Bu bir çocuk ta olabilirdi. Belediyeden acil buna çözüm bulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Bataklığa saplanan 15 keçiden 1'i telef oldu
Bataklığa saplanan 15 keçiden 1'i telef oldu

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Yatağan, Muğla, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bataklığa saplanan 15 keçiden 1'i telef oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bataklığa saplanan 15 keçiden 1'i telef oldu - Son Dakika
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