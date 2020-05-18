Bataklığa saplanan 3 atı itfaiye kurtardı - Son Dakika

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bir mermer fabrikasının tortu döküm alanındaki bataklığa saplanan başı boş 3 at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Nazilli'nin kırsal Yeni Mahalle ilçesindeki bir mermer fabrikasının tortu döküm alanına bugün saat 09.30 sıralarında giren başı boş dolaşan 3 at, uçuşmaması için ıslatıldığından bataklık haline gelen mermer tozlarına saplanarak mahsur kaldı. Kurtulmak için çabaladıkça daha da bataklığa saplanan 3 atı fark eden fabrika çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, halatlar yardımıyla çekerek, 3 atı güçlükle bataklıktan kurtardı. İtfaiye ekipleri daha sonra 3 atı yıkayarak, temizledi. İtfaiye ekipleri, Roman vatandaşlara ait olduğu öğrenilen ve otlaması için bırakıldıkları belirlenen atları, tekrar özgürlüklerine kavuşturduktan sonra bölgeden ayrıldı.