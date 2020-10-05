Bataklığa saplanan 9 keçiyi, itfaiyeciler kurtardı - Son Dakika

Bataklığa saplanan 9 keçiyi, itfaiyeciler kurtardı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, kaybolması üzerine aramaya çıkan sahibinin bataklığa saplanmış bulduğu 9 keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bataklığa saplanan 9 keçiyi, itfaiyeciler kurtardı, System.String[]

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, kaybolması üzerine aramaya çıkan sahibinin bataklığa saplanmış bulduğu 9 keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Düğünyurdu Mahallesi'nde bir kişi, otlatmaya götürdüğü keçileri akşam saatlerinde eve getirdi; ancak sürüde eksik olduğunu fark etti. Bölgede aramaya çıkan kişi, keçilerini bataklığa saplanmış olarak buldu. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sevk edildi. Gece saatlerinde çalışma başlatan itfaiyeciler, keçilerin bir kısmını boynuzlarına halat atıp, çekerek kurtardı. Hayvanların bir kısmı da ekskavatör ile saplandığı yerden çıkarıldı. 9 keçi için seferber olan itfaiye ekiplerinin kurtarma operasyonu, başarıyla sonuçlandı. Hayvanlarına kavuşan bölge sakini ise ekiplere teşekkür etti.


Bataklığa saplanan 9 keçiyi, itfaiyeciler kurtardı
Bataklığa saplanan 9 keçiyi, itfaiyeciler kurtardı
Bataklığa saplanan 9 keçiyi, itfaiyeciler kurtardı
Bataklığa saplanan 9 keçiyi, itfaiyeciler kurtardı
Bataklığa saplanan 9 keçiyi, itfaiyeciler kurtardı

İskenderun, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 17:47 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bataklığa saplanan 9 keçiyi, itfaiyeciler kurtardı - Son Dakika

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