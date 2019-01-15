Bataklığa Saplanan At Kurtarıldı
15 dakika önce
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde dere kenarındaki bataklığa saplanan at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Şanlıurfa
'nın Eyyübiye
ilçesinde dere kenarındaki bataklığa saplanan at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Yardımcı Mahallesi'nde bulunan dere kenarındaki bataklığa bir at saplandı. Çevredekilerin müdahalesi ile çıkarılamayan at, ihbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından halat yardımı ile kurtarıldı. Vatandaşlar, atın kurtarılmasından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:52 Kaynak: İHA
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