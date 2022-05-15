Bataklığa saplanan büyükbaş hayvan kurtarıldı - Son Dakika
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Bataklığa saplanan büyükbaş hayvan kurtarıldı

15.05.2022 09:49
Bataklığa saplanan büyükbaş hayvan kurtarıldı

Van'ın Özalp ilçesinde bataklığa saplanan büyükbaş hayvan kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Van'ın Özalp ilçesinde bataklığa saplanan büyükbaş hayvan kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Çubuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Fesih İzbilek'e ait büyükbaş hayvan, otlandığı sırada bataklığa saplandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Özalp Grup Amirliği ekipleri, kepçe yardımıyla hayvanı bulunduğu bataklıktan kurtardı. - VAN

Bataklığa saplanan büyükbaş hayvan kurtarıldı
Bataklığa saplanan büyükbaş hayvan kurtarıldı
Bataklığa saplanan büyükbaş hayvan kurtarıldı
Bataklığa saplanan büyükbaş hayvan kurtarıldı
Bataklığa saplanan büyükbaş hayvan kurtarıldı
Bataklığa saplanan büyükbaş hayvan kurtarıldı
Bataklığa saplanan büyükbaş hayvan kurtarıldı

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Özalp, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bataklığa saplanan büyükbaş hayvan kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bataklığa saplanan büyükbaş hayvan kurtarıldı - Son Dakika
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