Bataklığa saplanan büyükbaş hayvan kurtarıldı - Son Dakika

Van'ın Özalp ilçesinde bataklığa saplanan büyükbaş hayvan kepçe yardımıyla kurtarıldı.
Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Çubuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Fesih İzbilek'e ait büyükbaş hayvan, otlandığı sırada bataklığa saplandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Özalp Grup Amirliği ekipleri, kepçe yardımıyla hayvanı bulunduğu bataklıktan kurtardı. - VAN
Kaynak: İHA
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