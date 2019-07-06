Bataklığa saplanan eşek kurtarıldı
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Mardin Mazıdağı ilçesine bağlı Arıköy köyünde bir eşek bataklığa saplandı.
Mardin Mazıdağı
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:42 Kaynak: İHA
ilçesine bağlı Arıköy köyünde bir eşek bataklığa saplandı.
Bataklığa saplanan eşeği kurtarmak için seferber olan köylüler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye
ekiplerin ve köylülerin uzun uğraşlar sonucunda eşek saplanan bataklıktan kurtarıldı. Hayvan severler tarafından eşek yıkanıp, yem verildikten sonra sahibine teslim etti. - MARDİN
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