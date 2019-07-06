Son Dakika Haberleri: Bataklığa saplanan eşek kurtarıldı
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Bataklığa saplanan eşek kurtarıldı

42 dakika önce

Mardin Mazıdağı ilçesine bağlı Arıköy köyünde bir eşek bataklığa saplandı.

Bataklığa saplanan eşek kurtarıldı, System.String[]
Mardin Mazıdağı ilçesine bağlı Arıköy köyünde bir eşek bataklığa saplandı.

Bataklığa saplanan eşeği kurtarmak için seferber olan köylüler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerin ve köylülerin uzun uğraşlar sonucunda eşek saplanan bataklıktan kurtarıldı. Hayvan severler tarafından eşek yıkanıp, yem verildikten sonra sahibine teslim etti. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:42 Kaynak: İHA
Mazıdağı, İtfaiye, Mardin, 3. Sayfa
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