Son Dakika Haberleri: Bataklığa saplanan hayvan belediye ekiplerince kurtarıldı
Son Dakika Güncel Haber

Bataklığa saplanan hayvan belediye ekiplerince kurtarıldı

43 dakika önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde bataklığa saplanan büyükbaş hayvan belediye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Bataklığa saplanan hayvan belediye ekiplerince kurtarıldı, System.String[]
Manisa'nın Demirci ilçesinde bataklığa saplanan büyükbaş hayvan belediye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu kurtarıldı.
Demirci ilçesine bağlı Sayık mahallesi Domuşçu mevkiinde merada otlandığı sırada çamura saplanan büyükbaş hayvan, sahibi Şevket Çelebi ve mahalle sakinlerinin uğraşı ile çıkarılamayınca belediye ekiplerine haber verildi.
Demirci Belediyesi ekipleri iş makinesi yardımıyla yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu hayvanı bataklıktan kurtardı.
Oldukça bitkin ve susuz olduğu gözlenen hayvana belediye görevlilerince su ve yem verildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:43 Kaynak: AA
Çelebi, Manisa, Demirci, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yabani bademler köylüye 20 milyon TL kazandıracak Son dakika! Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili açıklama Ali Babacan görüşmesi Atatürkçü Düşünce Derneği'ni karıştırdı: Derhal istifa etmeli "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" diyen İSPARK Marina Bakım ve Onarım Şefi istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 10:26:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bataklığa saplanan hayvan belediye ekiplerince kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]