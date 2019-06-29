Bataklığa saplanan hayvan belediye ekiplerince kurtarıldı
43 dakika önce
Manisa'nın Demirci ilçesinde bataklığa saplanan büyükbaş hayvan belediye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu kurtarıldı.
Manisa
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:43 Kaynak: AA
'nın Demirci
ilçesinde bataklığa saplanan büyükbaş hayvan belediye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu kurtarıldı.
Demirci ilçesine bağlı Sayık mahallesi Domuşçu mevkiinde merada otlandığı sırada çamura saplanan büyükbaş hayvan, sahibi Şevket Çelebi
ve mahalle sakinlerinin uğraşı ile çıkarılamayınca belediye ekiplerine haber verildi.
Demirci Belediyesi ekipleri iş makinesi yardımıyla yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu hayvanı bataklıktan kurtardı.
Oldukça bitkin ve susuz olduğu gözlenen hayvana belediye görevlilerince su ve yem verildi.
Yabani bademler köylüye 20 milyon TL kazandıracak
Son dakika! Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili açıklama
Ali Babacan görüşmesi Atatürkçü Düşünce Derneği'ni karıştırdı: Derhal istifa etmeli
"İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" diyen İSPARK Marina Bakım ve Onarım Şefi istifa etti