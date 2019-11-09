Bataklığa saplanan ineği kurtarmak için seferber oldular
7 saat önce
Bataklığa saplanan ineği kurtarmak için seferber oldularŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçe kırsalında bataklığa saplanan inek, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 02:45 Kaynak: İHA
Bataklığa saplanan ineği kurtarmak için seferber oldular
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçe kırsalında bataklığa saplanan inek, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Haliliye ilçe kırsalında bir vatandaşa ait inek çamur bataklığına saplandı. Sahibinin ve çevredekilerin kurtarma çabası yetersiz kalınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, halat ve vatandaşların yardımıyla ineği saplandığı bataklıktan kurtardı. Kurtarılan inek sahibi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Beyoğlu'nda yaşlı kadın, evin yanışını gözyaşları içinde izledi Bakan Pekcan'dan sicil affı sinyali: Tekrar gündeme getiririz Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar! Bir vatandaş kendini köprüden attı Gece karanlığında su kuyusuna düşen adam cep telefonu sayesinde kurtuldu