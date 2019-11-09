Son Dakika Haberleri: Bataklığa saplanan ineği kurtarmak için seferber oldular
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Bataklığa saplanan ineği kurtarmak için seferber oldular

7 saat önce

Bataklığa saplanan ineği kurtarmak için seferber oldularŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçe kırsalında bataklığa saplanan inek, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Bataklığa saplanan ineği kurtarmak için seferber oldular

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçe kırsalında bataklığa saplanan inek, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Haliliye ilçe kırsalında bir vatandaşa ait inek çamur bataklığına saplandı. Sahibinin ve çevredekilerin kurtarma çabası yetersiz kalınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, halat ve vatandaşların yardımıyla ineği saplandığı bataklıktan kurtardı. Kurtarılan inek sahibi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Bataklığa saplanan ineği kurtarmak için seferber oldular

Haliliye, İtfaiye, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 02:45 Kaynak: İHA
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