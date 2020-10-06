Bataklığa saplanan inek böyle kurtarıldı - Son Dakika

Bataklığa saplanan inek böyle kurtarıldı

ARDAHAN - Ardahan'da bataklığa saplanan inek, AFAD ekiplerinin 1 saatlik mücadelesinin ardından kurtarıldı.

Ardahan Halilefendi Mahallesi'nde meraya otlatılmaya bırakılan ineklerden 1'i bataklığa saplandı. Bataklığa saplanan ineği kurtarmak için AFAD ve Ardahan Belediyesine ait itfaiye ekipleri seferber oldu.

Ekipler, bataklığa saplanan ineği kurtarmak için halat kullandı. Halata bağlanan inek, paletli iş makinesiyle çekilerek kurtarıldı. Olay bugün saat 14.30 sıralarında Halilefendi mahallesinde bulunan merada meydana geldi.

Merada otlarken, bir inek Kura Nehri kenarındaki bataklığa saplandı. Bataklıktaki ineği gören mahalle sakinleri AFAD ve İtfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen AFAD ekipleri, halat bağladıkları ineği, paletli iş makinesiyle çekerek, bataklıktan çıkardı. Bir süre etrafına bakan inek daha sonra sürüye katılarak otlamaya devam etti.