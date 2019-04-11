Bataklığa Saplanan İnek Kurtarıldı
2 saat önce
Bataklığa saplanan inek kurtarıldıAĞRI - Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Ceylanlı Köyü'nde bataklığa saplanan ineği, köylüler ve itfaiye ekipleri yaklaşık iki saat boyunca süren kurtarma operasyonu ile kurtardı Doğu Anadolu Bölgesinde havaların ısınması ve karların erimesi ile beraber...
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:26 Kaynak: İHA
Bataklığa saplanan inek kurtarıldı
AĞRI - Ağrı
'nın Hamur
ilçesine bağlı Ceylanlı Köyü'nde bataklığa saplanan ineği, köylüler ve itfaiye ekipleri yaklaşık iki saat boyunca süren kurtarma operasyonu ile kurtardı
Doğu Anadolu Bölgesinde havaların ısınması ve karların erimesi ile beraber vatandaşlar yavaş yavaş hayvanlarını meralarda otlatmaya başladı. Ağrı'nın Hamur İlçesine bağlı Ceylanlı Köyü'nde hayvanlarını merada otlatmaya çıkaran bir vatandaşa ait inek, eriyen kar suları ile birlikte çamur deryasına dönen bataklığa saplandı. Gövdesinin büyük bir kısmı bataklığa gömülen inek, köylülerin uzun uğraşları sonucu saplandığı bataklıktan kurtarılamayınca il merkezindeki itfaiye ekiplerinden destek istendi. Hemen olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, köylülerin de desteği ile yaklaşık iki saat süren bir çalışmayla ineği, saplandığı yerden kurtarmayı başardı.
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