Bataklığa saplanan inek, paletli iş makinesiyle kurtarıldı

ARDAHAN'da Kura Nehri kenarındaki bataklığa saplanan inek, AFAD ekipleri tarafından halat bağlanıp, paletli iş makinesiyle çekilerek kurtarıldı.

ARDAHAN'da Kura Nehri kenarındaki bataklığa saplanan inek, AFAD ekipleri tarafından halat bağlanıp, paletli iş makinesiyle çekilerek kurtarıldı. Olay, saat 13.00 sıralarında Kura Ovası'nda meydana geldi. Halilefendi Mahallesi'nde yaşayanlara ait büyükbaş hayvan sürüsü Kura Ovası'nda otlarken, bir inek Kura Nehri kenarındaki bataklığa saplandı. Bataklıktaki ineği görenler köylülere haber verdi. Bataklığa gelen köylüler, ineği bulunduğu yerden çıkaramayınca AFAD'dan yardım istedi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, halat bağladıkları ineği, paletli iş makinesiyle çekerek, bataklıktan çıkardı. Bir süre etrafına bakan inek daha sonra sürüye katılarak otlamaya devam etti.



AFAD, İnek, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 15:23 - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Bataklığa saplanan inek, paletli iş makinesiyle kurtarıldı - Son Dakika

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