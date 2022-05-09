Bataklığa saplanan hayvanlar böyle kurtarıldı - Son Dakika
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Bataklığa saplanan hayvanlar böyle kurtarıldı

09.05.2022 14:59

Bataklığa saplanan hayvanlar böyle kurtarıldıİSTANBUL Arnavutköy'de bataklık alana batan inek ve yavrusunu itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Bataklığa saplanan hayvanlar böyle kurtarıldı

İSTANBUL Arnavutköy'de bataklık alana batan inek ve yavrusunu itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Ekipler bataklık alanın üzerine paletten yol yaparak batan hayvanları kurtardı.

Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde otlaması için sabah saatlerinde serbest bırakılan inek ve yavrusu çayırlık alanda oluşan bataklık alana saplandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipler yönlendirildi. Ekiplerin saatler süren müdahalesi sonucunda dana ve yavrusu battığı yerden kurtarıldı. İtfaiye ekipleri bataklığın olduğu noktaya araç ile ulaşamayınca paletlerden bataklık üzerine yol yaparak hayvanları kurtardı. İnek ve yavrusunun kurtarma çalışması böyle görüntülendi.

Bataklığa saplanan hayvanlar böyle kurtarıldı
Bataklığa saplanan hayvanlar böyle kurtarıldı
Bataklığa saplanan hayvanlar böyle kurtarıldı
Bataklığa saplanan hayvanlar böyle kurtarıldı
Bataklığa saplanan hayvanlar böyle kurtarıldı
Bataklığa saplanan hayvanlar böyle kurtarıldı
Bataklığa saplanan hayvanlar böyle kurtarıldı
Bataklığa saplanan hayvanlar böyle kurtarıldı
Bataklığa saplanan hayvanlar böyle kurtarıldı
Bataklığa saplanan hayvanlar böyle kurtarıldı
Bataklığa saplanan hayvanlar böyle kurtarıldı
Bataklığa saplanan hayvanlar böyle kurtarıldı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bataklığa saplanan hayvanlar böyle kurtarıldı - Son Dakika


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