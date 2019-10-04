Bataklığa saplanan inekleri AFAD kurtardı

Ardahan'ın Göle İlçesinde bataklıkta mahsur kalan 2 inek, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Arpaşen köyünde Muharrem Çiftçi, kendisine ait iki ineğin köyün merasında otlarken girdikleri bataklığa saplandığını fark etti.

İneklerin bataklıktan çıkması için uzun uğraş veren Çiftçi ve çevredekiler, başarılı olamayınca durumu Ardahan AFAD görevlilerine haber verdi.

Bölgeye gelen ekiplerce güçlükle kurtarılan inekler sahibi Çiftçi'ye teslim edildi.

Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İnekleri kurtarmak için çok uğraştık, başarılı olamayınca durumu AFAD'a haber verdik. Onlar da ineklerimi kurtardı, çok teşekkür ediyorum." dedi.