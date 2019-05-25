Bataklığa saplanan leylek, ölmek üzereyken kurtarıldı
2 saat önce
Kocaeli'de bulunan bir fabrikanın yanında bulunan su kanalında çamura saplanan leylek, ölmek üzereyken kurtarıldı.
Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 02:52 Kaynak: İHA
'de bulunan bir fabrikanın yanında bulunan su kanalında çamura saplanan leylek, ölmek üzereyken kurtarıldı.
Kocaeli'de bulunan bir fabrikanın yanında bulunan su kanalında çamura saplanan leyleği gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, leyleği kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan çalışma ile leylek sağlandığı yerden çıkartıldı. Üzerindeki çamur sebebiyle uçamadığını gören ekipler, leyleği yıkadı.
Yaralı olduğu belirlenen leylek, daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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