Son Dakika Haberleri: Bataklığa saplanan leylek, ölmek üzereyken kurtarıldı

Bataklığa saplanan leylek, ölmek üzereyken kurtarıldı

2 saat önce

Kocaeli'de bulunan bir fabrikanın yanında bulunan su kanalında çamura saplanan leylek, ölmek üzereyken kurtarıldı.

Bataklığa saplanan leylek, ölmek üzereyken kurtarıldı, System.String[]
Kocaeli'de bulunan bir fabrikanın yanında bulunan su kanalında çamura saplanan leylek, ölmek üzereyken kurtarıldı.

Kocaeli'de bulunan bir fabrikanın yanında bulunan su kanalında çamura saplanan leyleği gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, leyleği kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan çalışma ile leylek sağlandığı yerden çıkartıldı. Üzerindeki çamur sebebiyle uçamadığını gören ekipler, leyleği yıkadı.

Yaralı olduğu belirlenen leylek, daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi. Leylek bakımevinde tedavi altına alındı. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 02:52 Kaynak: İHA
Kocaeli, 3. Sayfa
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