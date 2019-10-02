Son Dakika Haberleri: Bataklığa saplanan sahipsiz atı itfaiye kurtardı
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Bataklığa saplanan sahipsiz atı itfaiye kurtardı

14 dakika önce

Van'ın Erciş ilçesine bataklığa saplanan sahipsiz at, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Bataklığa saplanan sahipsiz atı itfaiye kurtardı, System.String[]

Van'ın Erciş ilçesine bataklığa saplanan sahipsiz at, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.


İlçeye bağlı Sabanbüken Mahallesi'nde bataklığa saplanan atı gören köylüler durumu Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Erciş İtfaiye Grup Amirliğine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 4 saatlik çalışma sonucu atı bataklıktan kurtarmayı başardı. Sahipsiz at özgürlüğüne kavuşturulurken, sahibinin bulunması için de çalışma başlatıldı. - VAN

İtfaiye, Erciş, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:32 Kaynak: İHA
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