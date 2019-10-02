Son Dakika Haberleri: Bataklığa saplanan sahipsiz atı itfaiye kurtardı
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Bataklığa saplanan sahipsiz atı itfaiye kurtardı

25 dakika önce

Bataklığa saplanan sahipsiz atı itfaiye kurtardıVAN - Van'ın Erciş ilçesine bataklığa saplanan sahipsiz at, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Bataklığa saplanan sahipsiz atı itfaiye kurtardı

VAN - Van'ın Erciş ilçesine bataklığa saplanan sahipsiz at, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

İlçeye bağlı Sabanbüken Mahallesi'nde bataklığa saplanan atı gören köylüler durumu Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Erciş İtfaiye Grup Amirliğine bildirdiler. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 4 saatlik çalışma sonucu atı bataklıktan kurtarmayı başardı. Sahipsiz at özgürlüğüne kavuşturulurken, sahibinin bulunması için de çalışma başlatıldı.

Bataklığa saplanan sahipsiz atı itfaiye kurtardı

İtfaiye, Erciş, Van, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:55 Kaynak: İHA
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