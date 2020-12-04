Bataklığa saplanan yaralı eşek ekiplerce kurtarıldı - Son Dakika

Bataklığa saplanan yaralı eşek ekiplerce kurtarıldı

04.12.2020 13:12
Bataklığa saplanan yaralı eşek ekiplerce kurtarıldı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde bataklığa saplanan yaralı eşek, ekiplerin ortak çalışmasıyla kurtarıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bataklığa saplanan yaralı eşek, ekiplerin ortak çalışmasıyla kurtarıldı.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akçakocalı Mahallesi yakınlarında sulak alanda bataklığa dönüşen zeminde bir eşeğin bitkin halde yattığını gören vatandaşlar, durumu Tarsus Doğa Koruma Milli Parklar Şefliğine bildirdi. Bataklığa saplanan eşeği kurtarmak için harekete geçen ekipler, Tarsus Belediyesinden kepçe ile Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin görevlilerinden yardım istedi. Mahalle Muhtarı Ali Beyceoğlu ile irtibata geçerek olay yerine giden Tarsus Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi görevlileri, ayağı kırıldığı için ölüme terk edilen eşeği, bataklığa saplanmış ve bitkin halde buldu. Bataklığa saplanan yaralı hayvan, iş makinasına halat bağlanarak bulunduğu yerden kurtarıldı.

Tarsus Hayvan Parkına götürülen eşek, burada tedavi altına alındı.

(İHA)

Bataklığa saplanan yaralı eşek ekiplerce kurtarıldı
Bataklığa saplanan yaralı eşek ekiplerce kurtarıldı
Bataklığa saplanan yaralı eşek ekiplerce kurtarıldı
Bataklığa saplanan yaralı eşek ekiplerce kurtarıldı

Rehabilitasyon Merkezi, Milli Parklar, Mersin, Tarsus, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bataklığa saplanan yaralı eşek ekiplerce kurtarıldı - Son Dakika


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