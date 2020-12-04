Bataklığa saplanıp ayağı kırılan eşek kurtarıldı - Son Dakika

Bataklığa saplanıp ayağı kırılan eşek kurtarıldı
04.12.2020 15:30
MERSİN'in Tarsus ilçesinde bataklığa saplanıp, ayağı kırılan eşek, iş makinesiyle kurtarıldı.
MERSİN'in Tarsus ilçesinde bataklığa saplanıp, ayağı kırılan eşek, iş makinesiyle kurtarıldı.
?Tarsus ilçesi Akçakocalı Mahallesi yakınlarında bataklığa dönüşen sulak alanda bir eşeğin bitkin halde yattığını görenler durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye gelen Tarsus Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi görevlileri ayağı kırıldığı belirlenen eşeği kurtarmak için çalışma başlattı. Bitkin düşen eşek, vücuduna ip bağlanarak iş makinesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralı eşek, tedavisi yapılmak üzere, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Hayvan Parkı'na götürüldü.
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