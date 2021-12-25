Bataklık arazi ıslah çalışmalarıyla "sevimli dostlara" sıcak yuva oldu - Son Dakika

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde bataklık arazide gerçekleştirilen ıslah çalışmalarıyla faaliyete geçirilen hayvan barınağı, sokak hayvanlarına ev sahipliği yapıyor.

Kocaali Belediyesince 4 bin 500 metrekare bataklık arazideki düzenleme çalışmalarının ardından 2020'de yapımı tamamlanan ve bu yıl tam kapasite çalışmaya başlayan Sevimli Dostlar Geçici Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarının beslenme, tedavi, rehabilitasyon ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra sahiplendirilmelerine de imkan sağlıyor.

Mikroçip uygulamasıyla evlerinden kaçan ya da kaybolan hayvanların da yeniden sahiplerine ulaştırılabildiği merkezde, 24 kapalı bölüm, 2 açık besleme alanı, ameliyathane, otopark, ziyaretçi gezi ve bekleme kısmı bulunuyor.

Barınak hafta içi saat 14.00-16.00 saatlerinde ziyaret edilebiliyor.

"İsteyen vatandaşlarımızın başvuruları doğrultusunda hayvanlarımızı sahiplendiriyoruz"

Veteriner hekim Ayhan Gönültaş, AA muhabirine, Sevimli Dostlar ekibi olarak, Hayvanları Koruma Kanunu gereği sahipsiz hayvanları belirli süre müşahede altında tuttuktan sonra tedavi ettiklerini söyledi.

Hasta olanların tedavisinin yapıldığını ve bir hayvandan diğerine ya da hayvandan insana geçebilecek zoonal hastalıklara yönelik aşı ve medikal müdahaleler de gerçekleştirdiklerini anlatan Gönültaş, "Bir sonraki aşama olan kısırlaştırma, mikroçip ve kulak küpesi taktığımız hayvanlarımızı, Tarım ve Orman Bakanlığının Hayvan Bilgi Sistemine kaydedip doğal ortamlarına bırakıyoruz. Bu süre içerisinde isteyen vatandaşlarımızın başvuruları doğrultusunda hayvanlarımızı sahiplendiriyoruz." diye konuştu.

Gönültaş, besleme çalışmalarının özellikle salgın döneminde arttığına değinerek "Sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilçemizin belirli bölgelerine 'mamamatik' adını verdiğimiz 1 lira karşılığında sevimli dostlarımıza porsiyon şeklinde mama ısmarlama imkanı sunan duyarlılığı artıracak faaliyetimiz oldu. Özellikle kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu durumlarda hayvanlarımızın ulaşabileceği bölgelere mama ve gıda desteğinde de bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Bu yıl içerisinde 83 köpeği sahiplendirdiklerini aktaran Gönültaş, "Yine aynı şekilde evden uzaklaşmış, bir şekilde evini terk etmiş hayvanlarımızdan ziyaret esnasında tekrar sahiplerine ulaştırdığımız da oldu. 2021 yılı içerisinde düzenlenen kanunla mikroçip uygulaması zorunlu hale geldi. Bu uygulama, evini terk eden hayvanları sahiplerine ulaştırma fırsatı sağlıyor." şeklinde konuştu.

Ziyaretçi Kalender: "Bu kadarını beklemiyordum"

Merkezi ziyaret eden hayvansever Yusuf Kalender, gerek kampüsün temizliğinin gerekse iç ve dış bakımının nitelikli personel tarafından yapıldığını aktardı.

Kalender, tesisin çok güzel olduğunu dile getirerek "Bu kadarını beklemiyordum. Kış ayı olmasına rağmen peyzajı dahi bakımlı. Sıcak hava odalarıyla yavrulara iyi bakım yapılıyor. Yemlenmeleri de güzel, emeği geçenleri tebrik ediyorum." dedi.