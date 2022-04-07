Bataklık davasında 16 sanık tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Bataklık davasında 16 sanık tahliye edildi

07.04.2022 22:11
Bataklık davasında 16 sanık tahliye edildi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik Cumhuriyet tarihinin en büyüğü olarak duyurduğu 'Bataklık' soruşturmasında 26'sı tutuklu 73 sanık hakkında 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak', 'uyuşturucu ticareti' suçlarından açılan davada,...

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik Cumhuriyet tarihinin en büyüğü olarak duyurduğu 'Bataklık' soruşturmasında 26'sı tutuklu 73 sanık hakkında 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak', 'uyuşturucu ticareti' suçlarından açılan davada, aralarında örgüt yöneticisi Uğur Bülent Göçer'in de bulunduğu 16 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından duyurulan operasyon, 30 Haziran 2020'de başlatıldı. Operasyon kapsamında 9 ülkede faaliyet gösterdiği belirtilen örgütün liderleri Nejat Daş, Çetin Gören, Halil Aslantaş ile birlikte 113 kişi gözaltına alındı. Uluslararası sularda taşımacılık yapan gemilerde tonlarca uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerden Daş, Gören ve Aslantaş'ın da aralarından bulunduğu 26 şüpheli tutuklandı.

28,5 YILDAN 52 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE DAVA AÇILDI Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Nejat Daş ve Çetin Gönen örgüt lideri, 5 şüpheli örgüt yöneticisi, 53 şüpheli örgüt üyesi ve 13 şüpheli ise örgüte üye olmamakla birlikte yardım eden pozisyonda yer aldı. Toplam 73 şüpheli hakkında düzenlenen iddianame, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilerek, 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak' ve 'uyuşturucu ticaretinden elde edilen geliri aklama' suçlarından 28,5 yıldan 52 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.TUTUKSUZ SANIKLAR SAVUNMA YAPTI Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya örgüt liderleri Çetin Gören, Nejat Daş, Arzu Erişkin katılırken, diğer sanıklar Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bulundukları cezaevinden katıldı. Duruşmada sanık avukatları da hazır bulundu. Duruşmada daha önce savunmaları alınmayan tutuksuz sanıklar Hüseyin Kalmuk, Merve Menga ve Musa Nadir Kale, SEGBİS'le bulundukları illerden savunma yaptı. Sanıklar üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.16 SANIK ADLİ KONTROL ŞARTI İLE TAHLİYE OLDU

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, aralarında örgüt yöneticisi Uğur Bülent Göçer ile örgüt üyeleri Arzu Erişken, Ali Sunar'ın da bulunduğu 16 sanığı adli kontrol şartıyla tahliye ederek duruşmayı erteledi.


YORUMLAR
500
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı Alanya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı Alanya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Uyuşturucu Ticareti, Süleyman Soylu, Cumhuriyet, Uyuşturucu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bataklık davasında 16 sanık tahliye edildi - Son Dakika


Son Dakika
22:06 Süper Lig'de Gaziantep-FK-Trabzonspor maçı ertelendi
21:34 Ronaldo kendisini eleştiren efsane futbolcuları sosyal medyada rezil etti
21:21 Ümit Özdağ: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra en iyi AK Partilidir
21:12 Cübbeli Ahmet: Namaz kılmayanlarınki kabul olmaz
20:46 Kremlin Sözcüsü Peskov: Ukrayna ile savaşta önemli askeri kayıplarımız var, bizim için büyük bir trajedi
20:36 Trabzonsporlu futbolcuyu tokatlayan Larin'e verilen ceza belli oldu!
20:23 Ali Koç: En büyük hatam, ilk geldiğim dönemde hocayı değiştirmekti
20:20 Tarkan satın aldığı 80 milyon liralık lüks teknesine kızının ismini verecek
19:58 Teknik direktör Mustafa Denizli TFF başkanlığına aday mı oluyor?
19:39 7 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 36 kişi vefat etti, 9 bin 354 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 22:17:15. #1.11#
SON DAKİKA: Bataklık davasında 16 sanık tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement