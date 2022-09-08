'Bataklık' davasında 8 sanık daha tahliye edildi, tutuklu kalmadı - Son Dakika
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'Bataklık' davasında 8 sanık daha tahliye edildi, tutuklu kalmadı

08.09.2022 17:01
'Bataklık' davasında 8 sanık daha tahliye edildi, tutuklu kalmadı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik yürüttüğü 'Bataklık' soruşturmasına ilişkin 73 sanığın yargılandığı davada, aralarında örgüt yöneticileri Nejat Daş ve Çetin Gören'in de bulunduğu 8 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik yürüttüğü 'Bataklık' soruşturmasına ilişkin 73 sanığın yargılandığı davada, aralarında örgüt yöneticileri Nejat Daş ve Çetin Gören'in de bulunduğu 8 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi. Böylece dosyada tutuklu sanık kalmadı.

Ankara'da 30 Haziran 2020'de başlatılan operasyonla, 9 ülkede faaliyet gösterdiği belirtilen örgüt liderleri Nejat Daş ve Çetin Gören ile birlikte 113 kişi gözaltına alındı. Örgüt liderlerinin de aralarından bulunduğu 24 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İddianamede, Nejat Daş ve Çetin Gönen örgüt lideri, 5 şüpheli örgüt yöneticisi, 53 şüpheli örgüt üyesi ve 13 şüpheli ise örgüte üye olmamakla birlikte yardım eden pozisyonda yer aldı. Şüphelilerden 16'sı, 7 Nisan 2022'de görülen duruşmada yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye edildi.

Toplam 73 şüpheli hakkında Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada, tutuklu Nejat Daş, Çetin Gören ve Kevork Durna ile taraf avukatları hazır bulunurken, diğer tutuklu 5 sanık duruşmaya bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı. Duruşmada tahliyesini isteyen Çetin Gören, "Cezaevine girmeden önce eşimi, cezaevindeyken de babam ve ağabeyimi kaybettim. Cenazelerine katılamadım. Ablalarım rahatsız, çocuklarım perişan oldu. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.Nejat Daş ise sağlık problemleri olduğunu ve cezaevinde sağlığının daha kötüye gittiğini söyleyerek tahliyesini talep etti. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, dosyada tutuklu bulunan Çetin Gören, Nejat Daş, Cemal Deniz Şahan, Faruk İşcan, Handan Kaymaz, Kevork Durna, Murat Budanlıoğlu ve Zülfü Menga'nın; tutuklu kaldıkları süre, delil durumu ve atılı suçlamanın lehe vasıf değiştirme ihtimalini değerlendirerek tahliyesine karar verdi. Böylece dosyada tutuklu sanık kalmadı.

Ayrıca mahkeme, suçtan direk zarar görmediği gerekçesiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın katılma talebini reddetti.


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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Koruyucu Aile Günü, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Bataklık' davasında 8 sanık daha tahliye edildi, tutuklu kalmadı - Son Dakika

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