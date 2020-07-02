Bataklık Operasyonu çerçevesinde Ankara Narkotik ele geçirilen malzemeleri sergiledi - Son Dakika

Bataklık Operasyonu çerçevesinde Ankara Narkotik ele geçirilen malzemeleri sergiledi

Bataklık Operasyonu çerçevesinde Ankara Narkotik ele geçirilen malzemeleri sergiledi Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu gelirlerine yönelik düzenlenen "Bataklık Operasyonu" çevresinde Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ele geçirilen malzemeler sergilendi.

Bataklık Operasyonu çerçevesinde Ankara Narkotik ele geçirilen malzemeleri sergiledi

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ANKARA - Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu gelirlerine yönelik düzenlenen "Bataklık Operasyonu" çevresinde Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ele geçirilen malzemeler sergilendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun başlattığı operasyon çerçevesinde, Türkiye genelinde; İstanbul, Gaziantep, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Mersin, Antalya, Van, Kırşehir, Aydın, Kilis ve Bursa illerinde toplam 93 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüphelilere ait 85 ikamet, 25 iş yeri olmak üzere toplam 110 ayrı adreste baskın düzenlenmişti. 93 şüpheliden 74 şahıs hakkında gözaltı işlemi yapılmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucuya bağlı suç gelirlerine yönelik düzenlenen Bataklık Operasyonu'nunda ele geçirilen malzemeleri ve suç unsurlarının bir kısmı Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sergilendi. Operasyon kapsamında 11 ilde, şu ana kadar yaklaşık 30 Milyon 340 Bin TL değerinde döviz, Türk Lirası, altın, mücevher ziynet ve süs eşyası, 653 adet tapu, 41 adet tabanca, 50 adet bilgisayar, cep telefonları, sim kartları, para sayma makinaları, çelik yelek 21 adet lüks otomobil ele geçirildi. Bunlardan bir kısmı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bir kısmı ise Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sergi ile kamuoyuna gösterildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bataklık Operasyonu, Narkotik, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 18:41 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bataklık Operasyonu çerçevesinde Ankara Narkotik ele geçirilen malzemeleri sergiledi - Son Dakika
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