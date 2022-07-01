"Bataklık Operasyonu" davasında ara karar - Son Dakika
Üye Girişi

"Bataklık Operasyonu" davasında ara karar

01.07.2022 18:03
"Bataklık Operasyonu" davasında ara karar

Kamuoyunda "Bataklık" adı verilen operasyonda yakalanan ve "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama ve uyuşturucu ticareti" suçlarından haklarında dava açılan örgüt kurucuları Çetin Gören ile Nejat Daş'ın da aralarında bulunduğu 10'u tutuklu 73 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Kamuoyunda "Bataklık" adı verilen operasyonda yakalanan ve "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama ve uyuşturucu ticareti" suçlarından haklarında dava açılan örgüt kurucuları Çetin Gören ile Nejat Daş'ın da aralarında bulunduğu 10'u tutuklu 73 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.

Mahkeme Başkanı Hasan Şatır, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu.

Hazine ve Maliye Bakanlığının suçtan zarar gördüğü gerekçesiyle davaya katılma talebinde bulunduğunu aktaran Başkan Şatır, buna ilişkin beyanda bulunmaları için taraflara söz verdi.

Sanık ve avukatları, dava konusu eylemlerden Bakanlığın doğrudan zarar gördüğüne ilişkin dava dosyasında delil bulunmadığını belirterek talebin reddedilmesini istedi.

Örgüt yöneticiliğiyle suçlanan sanıklar Gören ve Daş da uzun süre tutuklu bulunduklarını, bu durumunun ileride telafisi mümkün olmayan mağduriyetleri beraberinde getireceğini savunarak tahliyelerini talep etti.

Ardından savcı ve sanık avukatlarının taleplerini alan mahkeme, ara kararını açıkladı.

"Suçtan doğrudan zarar görmediği" gerekçesiyle Hazine ve Maliye Bakanlığının davaya katılma talebini kabul etmeyen mahkeme, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmederek, duruşmayı 8 Eylül'e erteledi.

İddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 sanık örgüt kurucusu ve elebaşı, 5 sanık örgüt yöneticisi, 53 sanık örgüt üyesi, 13 sanık ise örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmekle suçlandı.

Örgüt elebaşları olarak gösterilen sanıklar Nejat Daş ve Çetin Gören'in, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından cezalandırılması istendi.

Bu kapsamda, Daş ve Gören'in 60'ar kez "zincirleme olarak suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçundan 450'şer yıldan 1470'er yıla kadar, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmaktan" ise 5'er yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede "örgüt yöneticisi" olarak gösterilen sanıklar Cemal Deniz Şahan, Perry James Young, Handan Kaymaz, Halil Arslantaş ve Uğur Bülent Göçer'in de aynı suçlardan cezalandırılmaları istendi.

Sanıklar arasında yer alan eski emniyet müdürü Necmettin Yüksek hakkında da "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis talebinde bulunuldu.

YORUMLAR
500
Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin teklif TBMM Genel Kurulunda Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin teklif TBMM Genel Kurulunda Başkentte sağanak yolları ve evleri sular altında bıraktı Başkentte sağanak yolları ve evleri sular altında bıraktı
Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Ankara, Maliye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Bataklık Operasyonu' davasında ara karar - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:05 Asgari ücret 5 bin 500 TL oldu! İşverene maliyeti ise 7 bin 603 lira oldu
17:49 TV8.5 için bomba iddia! Kanal duayen gazeteci Şansal Büyüka ile görüştü
17:10 Milyonların beklediği açıklama geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete ara zammı açıklıyor
17:06 Beşiktaş'ta forma giyen Cyle Larin'in yeni adresi belli oldu
16:52 FIFA'dan devrim gibi uygulama! Dünya Kupası'nda yarı otomatik ofsayt sistemi uygulanacak
16:39 Hull City, sosyal medya hesabından Türk bayraklı bir paylaşım yaptı! Vatandaşlar beğeni rekoru kırdı
16:39 Aşk Adası'nda olaylar bitmiyor! 3 çift, kameralara aldırış etmeden aynı anda cinsel ilişkiye girdi
16:28 Sel sonrası yaptığı açıklama tepki çeken Mansur Yavaş'tan açıklama geldi
16:17 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Ozan Tufan'ı renklerine kattı
15:40 Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı saat 16.00'da Erdoğan tarafından açıklanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 18:16:50. #1.11#
SON DAKİKA: "Bataklık Operasyonu" davasında ara karar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement