Bataklık Operasyonu'nda 34 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bataklık Operasyonu'nda 34 kişi tutuklandı

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu olan "Bataklık Operasyonu"nda gözaltına alınan şüphelilerden 34'ü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu olan "Bataklık Operasyonu"nda gözaltına alınan şüphelilerden 34'ü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
Mahkemeden beklenmedik karar! Polislerin kestiği salgın cezaları geçersiz
Sakarya'da hayatını kaybeden Sebahattin Tepeçınar, patlamadan kurtuldu ancak yaralıları kurtarmak isterken can verdi

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu olan "Bataklık Operasyonu"nda gözaltına alınan 67 şüpheliden 34'ü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye getirilen 67 şüpheliden 54'ü, tutuklanmaları diğerleri ise adli kontrol şartlarının uygulanması istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

Ankara 8. Sulh Ceza Hakimi Eren Şen, aralarında suç örgütünün liderleri olan Nejat Daş ile Çetin Gören'in de bulunduğu 34 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Soruşturma kapsamındaki diğer 33 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Bataklık Operasyonu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 09:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bataklık Operasyonu'nda 34 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika

16:53 Bakan Soylu: Mardin'de kimyasal patlayıcı ele geçirildi 15:53 Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı 15:28 Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu 15:07 Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi 13:41 "Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan 13:40 Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın 13:29 Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu 13:28 Koronavirüs salgını nedeniyle Halkbank tarafından esnafa verilen kredi desteği 17 milyar lirayı aştı 12:37 Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 10:46 Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir 09:50 Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor 09:47 Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi 09:19 30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı 09:17 Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
08:33
Mahkemeden beklenmedik karar! Polislerin kestiği salgın cezaları geçersiz
08:12
Sakarya'da hayatını kaybeden Sebahattin Tepeçınar, patlamadan kurtuldu ancak yaralıları kurtarmak isterken can verdi
07:46
Bataklık Operasyonu'nda 34 şüpheli tutuklandı
05:11
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
21:58
Bakan Koca, Bursa'daki düğünü örnek verip uyardı: Meydanı gelinle damada bırakın
21:41
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
20:43
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
20:11
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
18:50
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
18:12
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2020 09:31:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bataklık Operasyonu'nda 34 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]